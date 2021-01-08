三星Q4營業利益初報年增26% 去年5G手機賣輸蘋果

三星電子週五 (8 日) 公布第四季初步財報，受惠於居家辦公趨勢延續，持續挹注晶片與面板業務營收，營業利益有望年增 26% ，不過記憶體與手機業務仍疲軟。華爾街預估記憶體報價將於本季反彈，有利三星後市發展。

三星表示，第四季營收有望達到 61 兆美韓元，較 2019 年成長 1.9%，營業利益估增 26% 至 9 兆韓元，略低於 Refinitiv 平均分析師預期的 9.1 兆韓元，預期 2020 年全年營業利益和銷售額分別達到 35.95 兆韓元以及 236.26 兆韓元。

三星沒有提供淨營收、各部門營收等細項，預計於本月晚些時候發布完整財報。

手機銷售疲軟

據 Counterpoint Research 統計預估，三星 2020 年第四季手機出貨量將季減 17.5%，和蘋果 iPhone 12 的競爭有關。

蘋果 5G 新機 iPhone 12 步步進逼、加上華為退出市場後中國競爭者積極卡位，Galaxy 系列第四季銷售疲軟。Strategy Analytics 預測，三星 2020 年 5G 手機銷售達 4100 萬支，落後蘋果的 5200 萬支。

三星計劃於本月 14 日推出新款旗艦機 Galaxy S21，比以往時程還早，積極與小米、Oppo 與 Vivo 競爭，以填補華為在手機市場上的空缺。

記憶體 H1 有望反彈

華爾街分析師預估，相較於第三季，三星第四季記憶體出貨量將增加，抵消記憶體報價下跌的影響，隨著資料中心客戶需求、 5G 手機、筆電、GPU 與車市需求提升，記憶體報價有望在今年上半年反彈。

野村證券亞洲區科技產業主管 CW Chung 也認為，三星第四季受伺服器需求放緩、記憶體報價下跌拖累。不過，伺服器需求正在上升，可能使記憶體在今年稍晚短缺，記憶體週期回溫將加速，並可能持續至 2021 年底。

彭博分析師 Anand Srinivasan 等人認為，今年上半年雲端伺服器、手機和電腦的需求穩定，再加上下半年科技業資本支出增加，可能會進一步刺激 DRAM 需求成長 20% 以上。

記憶體大廠美光 (MU-US) 週四 (7 日) 也公布樂觀財測，美光預估記憶體市況本季可能供不應求，執行長 Sanjay Mehrotra 也表示，DRAM 供需失衡已經在推高記憶體報價。