〈三星延後關LCD〉時程再延後 面板明年價格漲勢受阻
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韓國面板大廠三星顯示器 (SDC) 宣布，將無限期延後關閉 LCD 產線時間，以因應遠距商機帶來的強勁需求，受隨著供給增加，明年面板價格強勁漲勢恐受阻礙。
由於近期面板價格漲勢已有收斂跡象，部分業者擔心，隨著中國 LCD 廠提高產能、韓廠延後關廠效應發酵，明年面板漲勢可能趨緩，甚至再次出現供過於求狀況。
三星顯示器原本計劃，年底關閉旗下所有 LCD 產線，10 月開始傳出，三星顯示器評估將停產時間延後至明年首季，今日官方首度證實，將無限期延後關閉 LCD 產線，為面板價格漲勢帶來變數。
中國面板廠過去幾年大舉擴張 LCD 產線，讓整體面板市場供過於求、價格走跌，韓廠為改善獲利、避免價格競爭，近年著重布局 OLED 市場，並逐步淡出 LCD ，日前就將中國 LCD 廠售予中國華星光電，在 LCD 市場比重逐年下滑。
目前，LCD 市場主要以中國、台灣面板廠為主，其中，中國廠商拿下近過半市占，市場人士認為，韓廠短期轉變 LCD 布局計劃，對產業供給影響程度相對有限。
根據市調機構資料顯示，疫情帶動遠距商機爆發，帶動電視、筆電需求成長，連帶推升面板價格逐月調漲，近半年漲幅最高達到 6 成，也反映市場供不應求、積極備貨心態。