〈三星延後關LCD〉時程再延後 面板明年價格漲勢受阻

韓國面板大廠三星顯示器 (SDC) 宣布，將無限期延後關閉 LCD 產線時間，以因應遠距商機帶來的強勁需求，受隨著供給增加，明年面板價格強勁漲勢恐受阻礙。

由於近期面板價格漲勢已有收斂跡象，部分業者擔心，隨著中國 LCD 廠提高產能、韓廠延後關廠效應發酵，明年面板漲勢可能趨緩，甚至再次出現供過於求狀況。

三星顯示器原本計劃，年底關閉旗下所有 LCD 產線，10 月開始傳出，三星顯示器評估將停產時間延後至明年首季，今日官方首度證實，將無限期延後關閉 LCD 產線，為面板價格漲勢帶來變數。

中國面板廠過去幾年大舉擴張 LCD 產線，讓整體面板市場供過於求、價格走跌，韓廠為改善獲利、避免價格競爭，近年著重布局 OLED 市場，並逐步淡出 LCD ，日前就將中國 LCD 廠售予中國華星光電，在 LCD 市場比重逐年下滑。

目前，LCD 市場主要以中國、台灣面板廠為主，其中，中國廠商拿下近過半市占，市場人士認為，韓廠短期轉變 LCD 布局計劃，對產業供給影響程度相對有限。

根據市調機構資料顯示，疫情帶動遠距商機爆發，帶動電視、筆電需求成長，連帶推升面板價格逐月調漲，近半年漲幅最高達到 6 成，也反映市場供不應求、積極備貨心態。