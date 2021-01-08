盤前財經大事搶先讀2021年01月08日

今日操盤前瞻

台灣 12 月及去年全年出口

美國 12 月非農就業報告

股臨會：凱羿 - KY、尼克森、創業家

法說會：南亞科、臻鼎 - KY、力成、精測

新股掛牌：長聖

史上次高！美去年 11 月貿易赤字躍升至 681 億美元

美國商務部週四 (7 日) 公布數據顯示，美國去年 11 月貿易赤字擴升至 681 億美元，寫下史上次高紀錄。閱讀全文...

多次準確預測股市崩盤 葛拉漢：現在是美股泡沫前最後階段

多數投資機構對今年股市及資產，大多抱持樂觀看法，認為在聯準會全力支持之下，股市沒有下跌的理由。但近日 GMO 聯合創辦人葛拉漢 (Jeremy Grantham) 在網站上發表長文，警告泡沫即將破裂，目前已是超級泡沫的晚期階段。閱讀全文...

大立光去年純益年減 13% 每股賺 182.86 元 3 月還看不清楚

大立光 (3008-TW) 昨 (7) 日舉行線上法說會，儘管 2020 年股王每股仍賺進 182 元，創歷史第 3 高，但第四季及全年稅後純益年減逾一成，全年匯損更是吃掉 EPS 約 13.53 元，執行長林恩平保守看待今年首季營運，坦言 1 月來自客戶端的拉貨力道較 12 月弱，2 月又因工作天數少，估營運更遜於 1 月，3 月訂單狀況也還看不到。閱讀全文...

熱錢蜂擁台積電再飆天價 台股大漲 230 點收 15214 點改寫新高

美國民主黨掀起「藍色浪潮」完全執政，帶動美股收高，台股昨 (7) 日盤中漲勢擴大，在資金行情簇擁下，護國神山台積電再飆天價，電子、塑化等族群成為買盤重心，被視為拜登概念股的太陽能族群也全線走高，加權指數終場大漲 230.87 點或 1.54%，收在 15214 點，成交值 3381.31 億元。閱讀全文...

仁寶集團旗下智易 今年樂觀獲利將衝 1 股本新高

網通廠智易 (3596-TW) 總經理曾釗鵬昨 (7) 日表示，目前客戶給出的展望來看，智易上半年可望維持去年下半年營運表現，全年相當樂觀，法人估，智易今年營收將續創新高，獲利也將挑戰一個股本，同寫歷史新高。閱讀全文...

鼓勵汽機車汰舊換新 政院拍板貨物稅減徵再延長 5 年

行政院長蘇貞昌昨 (7) 日拍板通過財政部擬具的《貨物稅條例》修正草案，將函請立法院審議。此次修法將汽車 5 萬元、機車 4000 元的減稅優惠再延長 5 年，同時，為加大機車汰舊換新誘因，放寬車籍報廢或出口登記時限，以及報廢與新購機車登記人可不限同一人。閱讀全文...

我國 CPI 去年跌 0.23% 5 年來首見負成長

主計總處昨 (7) 日公布去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增率 0.06%，為連續 2 個月正成長，而全年 CPI 年跌 0.23%，則是 5 年來首見負成長，主要是因去年油料費跌 17.46%、燃氣跌 16.45%，不過，全年核心 CPI 仍為正數，年漲 0.36%。閱讀全文...