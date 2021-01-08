環球晶去年營收553.6億元寫歷史第三高 今年可望逐季走揚

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (8) 日公告 12 月營收 49.27 億元，月增 5.12%，年增 3.93%；去年第四季營收 141.37 億元，季增 0.9%，年增 4.6%；去年全年營收 553.59 億元，年減 4.71%，為歷史第三高。環球晶各尺寸產能上半年均維持滿載，營收可望逐季走揚，在現貨漲價下，整體 ASP 也將略優於去年。

環球晶董事長徐秀蘭表示，今年營收同樣可望逐季走揚，總出貨面積可能接近、或持平 2018 年的歷史高點，但仍有匯率因素待觀察；在疫情加速數位轉型，及 5G、電動車等新應用需求帶動下，2022 年表現又會優於今年。

環球晶目前 6 吋 (及以下)、8 吋與 12 吋產能均滿載，且上半年都將維持滿載狀態。徐秀蘭指出，由於產能吃緊及匯率兩大因素影響，今年現貨價一定會漲，目前 12 吋現貨價已調漲，其他尺寸也將逐步調漲，預期 12 吋現貨價漲幅會最大。

整體而言，徐秀蘭指出，今年長約比重較去年下滑，現貨價則是成長，綜合兩因素影響，今年 ASP 不會與去年差異太大，可能略優於去年。