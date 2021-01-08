看好需求卯起來裝！中國去年Q4太陽能裝機量 超越前三季總和

受益政策推動，中國去年 12 月太陽能並網超過 15GW，大幅高於預期，帶動去年全年裝機量有望超越 42GW。根據國家能源局資料顯示，2020 年前三季度中國新增太陽能裝機達 18.7GW，若以去年全年達 42GW 來看，代表第四季單季裝機量即超過前三季總和。

國金證券預期，2021 年第一季中國太陽能可望淡季不淡，主因在於去年 12 月搶建投入發電的太陽能項目中，仍有相當大的零組件將延後到今年第一季才能安裝；華創證券認為，全球加速可再生能源建設，也將推升太陽能需求，建議留意龍頭公司的投資機會。

中國國家主席習近平去年 12 月在聯合國氣候峰會，重申 2060 碳中和目標，隨後出席氣候雄心峰會，進一步提出 2021 年可再生能源新增 120GW 的近期目標、以及 2030 年 1200GW 以上的中期目標，都意味著太陽能行業有望迎來快速增長。

瑞信報告指出，若中國能源局落實 2021 年 120GW 的太陽能、風電規劃目標，意味著「十四五」期間政策支持力度將更大；早前市場預期 2021 年中國新增太陽能裝機 50 至 55GW、新增風電裝機 30 至 35GW。

中泰國際研究部高級副總裁周健鋒表示，依照中國政府早前提出的目標，推測每年太陽能、風電合計新增裝機最少 75GW，2018 和 2019 年分別只新增 66 GW 及 55GW，因此明年若規劃 120GW，確實超出市場預期。

周健鋒認為，雖然太陽能和風電中長期均將加快發展，太陽能將優於風電，原因是風電早已相對超前，且風電站一般要佔用更多土地。

此外，綠色和平組織近期報告指出，太陽能發電相對其他綠能，成本正快速下降中。數據顯示，在「十三五」末期，中國太陽能累計裝機約 240GW，是「十二五」的 5.6 倍；從製造端來看，多晶矽價格下降 24.9%，矽片、電池、組件價格也跌了五成以上，系統造價也減少了 47.2%。