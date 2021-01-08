穩懋海外無擔保轉換公司債完成訂價 轉換價497元

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 日前宣布將發行海外第一次無擔保轉換公司債，今 (8) 日公告完成訂價，公司債轉換價格為訂為昨 (7) 日收盤參考價 355 元的 140%，即新台幣 497 元，預期公司債全數轉換，將對股本稀釋比率約為 6.23%。

穩懋說明，轉換價格固定匯率則採訂價日當日上午 11 時匯率約為 1 美元兌新台幣 27.984 元，募集海外公司債總額為 5 億美元，每張債券面額為 20 萬美元或其整倍數，價格將依面額 100% 發行，發行期間五年，預定發行日期為 2021 年 1 月 14 日，在新加坡證券交易所發行及交易，募得資金用於支應外幣購料、外幣資本支出。

穩懋進一步表示，海外公司債票面利率為 0%，償還方法除已贖回、購回並經註銷或債券持有人行使轉換權利情況外，公司債到期日，穩懋將依公司債面額加計年利率 - 1% 收益率，將公司債全數償還，到期日則為 2026 年 1 月 14 日。

營運方面，穩懋去年 12 月營收達 22.99 億元，月增 0.98%、年增 0.37%，創下近 14 個月新高，累計去年第 4 季營收達 68.17 億元，季增 5.08%，為歷史次高，優預期，去年全年營收則創下歷史新高，達 253.67 億元、年增 18.81%。

不過，受到去年第 4 季新台幣大幅升值影響，穩懋也下修去年第 4 季財測，毛利率從原預期的 36-39%，調降至約 34-36%。