【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美國國會正式認證拜登勝選，民主黨全面執政，美國投資人預期後續將有更多財政刺激措施感到樂觀，收盤四大指數漲幅介於 + 0.69%~+3.86% 之間。其中，科技股表現亮，APPLE、FB、GOOGLE、INTEL、美光、高通上漲超過 2%。台積電 ADR 上漲 5.03 %、聯電 ADR 上漲 1.90%。

2. 周四台股小開高後，在 2330 台積電、2308 台達電、2317 鴻海與台塑四寶等權值股推升，盤中再創 15270.40 點新高，終場加權指數收在 15,214.00 點，上漲 1.54%，創收盤新高價。

3.OTC 指數開高走高，收盤上漲 1.01%，報收 186.13 點，目前短壓為周三的前波高點 187.99。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周四台股收吞噬長紅 K 棒，短天期均線呈現多頭排列。

(2)、量能：成交量億元，後續仍需維持價量同勢為宜。

(3)、技術指標：日 KD 指標、MACD 柱狀體同步上揚。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 + 99.18 億元；外資 + 61.45 億元、投信 + 10.28 億元、自營商 + 27.45 億元。

5. 半導體：2330 台積電 1/14 日將舉辦法說會，外資近期陸續調高目標價，最高上調至 650 元等，週四盤中股價再創 570 元的新高。帶動相關概念與資本支出個股，3374 精材、3680 家登、6196 帆宣、1785 光洋科等走高。

6.IC 設計：6451 訊芯 - KY、3661 世芯 KY、6533 晶心科、3443 創意，早盤股價攻高。2458 義隆電外資調高目標價至 200 元，尾盤股價收高。

7. 被動元件：全球被動元件龍頭日商村田製作所再傳旗下員工確診新冠肺炎，2327 國巨、2492 華新科、2456 奇力新上漲。

8. 節能: 拜登完全執政，市場預期節能族群受惠，太陽能 2406 國碩、3686 達能、3691 碩禾、6477 安集觸及漲停；風電的 3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、1513 中興電。

9. 航運股：澳洲線止漲，2609 陽明連續兩天跌停、2603 長榮、2615 萬海轉弱，後續追蹤買盤是否退守。

10. 塑化：沙國減產、美庫存大減，國際油價漲至 10 個月來高點，部分資金進駐塑化族群，1305 華夏與台塑四寶。

11. 觀盤重點：國際指數持續創高，多方氣勢強勁，航運、造紙、記憶體、面板族群，成為短期資金追逐標的；但中長期選股建議仍是以具成長性的電子權值股、封測、鋼鐵、車用、半導體設備、Mini LED 為主軸，避免過度追高。

12. 去年匯損吃掉 EPS 13.53 元、Q1 營運保守：3008 大立光舉行線上法說會，雖然 2020 年每股賺進 182 元，創歷史第 3 高，但第四季及全年稅後純益年減逾一成，全年匯損更是吃掉 EPS 月 13.53 元。公司於首季營運展望，仍持保守看法，表示 1 月來自客戶端的拉貨力道較 12 月弱，2 月又因農曆新年工作天數少，估營運將更遜於 1 月，3 月訂單狀況目前也還看不到，建議短期先行觀望。

13. 比特幣首度飆破 4 萬美元：因疫情影響，加上短期美國政治的動盪，彼特幣近日快速飆漲超過 40000 萬美元，預期對台灣相關 3661 世芯 - KY、3443 創意、6510 撼訊等股價具有激勵的效果，建議偏多操作。

