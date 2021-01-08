東陽訂單尚有近300個貨櫃待出貨 業績可望遞延發酵

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (8) 日公布去年 12 月合併營收 15.93 億元，月減 1.08%，年減 17.26%，第四季傳統旺季不旺主要是受到船班和貨櫃短缺影響，不過，東陽指出，目前 AM 件還有近 300 個貨櫃的客戶訂單等出貨，業績有望遞延表現。

東陽第四季合併營收 46.93 億元，年減 19.7%，但已回升到 3 個季度高點，已逐漸脫離上半年疫情衝擊；全年合併營收 173.2 億元，年減 19.87%。

東陽表示，AM 事業 12 月合併營收 10.3 億元，年減 23.5%，主要是受到船班和貨櫃短缺影響，實際上還有近 300 個貨櫃的客戶訂單等待出貨。

受到疫情衝擊歐美市場，東陽全年 AM 合併營收 122.66 億元，年減 22.7%，不過，展望新的一年，東陽指出，正持續開發新產品，推進水性底塗產品，有助持續提升競爭力。

而東陽 OEM 事業 12 月合併營收 5.63 億元，僅年減 2.26%，表現逐漸回穩，東陽說明，此受到台灣車市榮景帶動，台灣 OEM 業績年增達 27%；而全年 OEM 合併營收 50.54 億元，年減 11.87%。

展望後市，由於中國正開展新一輪汽車下鄉和汰舊換新刺激政策，法人認為，東陽營運已落底正逐漸回溫，第四季 AM 業績雖不如預期，主要是因運輸問題，出貨後將遞延發酵，而 OEM 業務隨著中國車市回穩、且新廠對客戶滲透率提升，正漸入佳境。