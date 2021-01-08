為合規 傳螞蟻旗下線上小額信貸業務將轉入另一家子公司

《彭博》報導指出為因應中國主管機關近期對線上小額貸款的監管政策，螞蟻集團計劃重新調整旗下消費信貸業務，將負責經營「花唄」和「借唄」的線上小額信貸業務轉移至可在全中國範圍內經營的消費金融公司，而相關金融公司正在籌建中。

螞蟻集團正在對旗下消費信貸業務進行調整，註冊在重慶的兩家線上小額貸款公司的「花唄」和「借唄」業務將逐步移正在規劃的消費金融公司，以符合最新的監管規定。消息人士指，相關消息仍為初步計劃，未來還是有可能有變化。

不過針對該消息螞蟻集團表示不予置評，中國銀保監會則未有回應。

(圖片: AFP)

螞蟻集團在去年 11 月暫緩上市後，其正遭受到業務整頓的困境，依照近期金融部門的監管要求，金融業務必須納入監管體系，金融業務須持有執照才能營運。

而螞蟻集團的線上小額貸款面臨的是跨地區經營的違法，但以螞蟻的放款規模，線上小額貸款業務若要進行全國性的營運只需取得主管機關核准即可。但這次傳出部分業務轉移至消費金融公司，意味著中國主管機關仍傾向從嚴監管。

根據中國企業調查網站天眼查顯示，螞蟻集團對重慶兩間公司持股 100%，螞蟻商誠小額貸款公司註冊資本為 40 億人民幣，螞蟻小微小額貸款公司註冊資本為 120 億人民幣。

兩間小額放貸公司的收入對螞蟻集團影響大，根據螞蟻之前的公開說明書顯示，截至 2020 年 6 月 30 日，螞蟻旗下的微貸科技業務收入達 285.9 億人民幣，佔集團營收比重 39.4%。

目前最新法規來看，若投資人作為大股東，不得入股超過「2 間跨省級」營運的線上小額貸款公司，意味著螞蟻集團如果不改變組織架構就要放棄對「花唄」或「借唄」其中一間公司的控制權。

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