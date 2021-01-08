美駐聯合國大使下周訪台 半年來美國第三名高階官員

路透報導，美駐聯合國代表團表示，美駐聯合國大使克拉夫特 (Kelly Craft) 將在 1 月 13 日至 15 日訪問台灣，與台灣政府高層開會，成為去年 8 月以來，第三位拜訪台灣的美國高階官員。

美駐聯合國代表團透過聲明表示：「克拉夫特將依據台灣關係法 (Taiwan Relations Act)、美中三項聯合公報(three U.S.-PRC joint communiques) 以及對台六項保證(the Six Assurances to Taiwan) 方針下的『一個中國』政策，加強美國政府對台灣國際空間的強力和持續的支持。」

克拉夫特去年 9 月拜訪台灣駐紐約經濟文化辦事處處長李光章後，在推特上表示，台灣應該完整參與聯合國。

去年 8 月，美國衛生及公共服務部部長 Alex Azar 訪台，是 40 年來訪台最高層級美國官員，此行目的主要為了強化與台灣之間的經濟和公衛合作，並支持台灣對抗 COVID-19 在國際上扮演的重要角色。

接著在 9 月中旬，美國國務院次卿柯拉克 (Keith Krach) 也訪台，此行相對低調。