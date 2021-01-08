德國11月工業產出、出口上升 連續第7個月成長

根據德國聯邦統計局在週五 (8 日) 公布的最新數據顯示，德國 11 月的工業產值和出口均出現成長，進一步顯示出口導向的製造業，推動了德國第四季的經濟發展。

數據顯示，德國 11 月工業產值成長 0.9%，出口則成長 2.2%，是繼去年疫情爆發實施防疫封鎖後，連續第七個月該國產出和出口增加。

數據也顯示，11 月份製造業訂單較上個月增長了 2.3%，好於分析師預期的下跌 0.2%，與去年同期相比則成長了 6.3%。11 月份德國國內訂單增長了 1.6%，國外訂單增長了 2.9%。

德國從去年 11 月 2 日起實施封鎖禁令，根據該禁令，餐廳、酒吧和娛樂場所被要求關閉。不過這些措施仍未能降低感染人數，政府因此宣布從 12 月 16 日起實施更嚴格的限制措施，關閉了大部分商店以及美髮沙龍等服務。

德國 GfK 研究人員 Rolf Buerkl 表示，只要新增病例數仍高，就難以看見消費者信心改善，意味著只有在感染率下降並獲得遏制的情況下，才有望恢復。

德國經濟研究機構 DIW 在先前表示，在兩次為遏止疫情的限制措施下，德國經濟成長受到衝擊，預期 2020 年德國經濟將萎縮 5.1%。不過，若疫情獲得控制，德國經濟有望在 2021 年增長 5.3%。

DIW 在一份聲明中表示：「如果對疫情的控制不成功，且限制措施持續到春季，那麼 2021 年德國經濟可能會比更為樂觀的情況下跌 1.5 個百分點。」

在疫情重燃的情況下，德國經濟部長 Peter Altmaier 認為，德國經濟很可能要到 2022 年才有望回復到疫情爆發前的水準。