晶華提升防疫層級 館內外餐廳將採用餐實聯制

由於國際疫情持續蔓延，國內也陸續有輸入確診個案，晶華 (2707-TW) 今 (8) 日宣布， 有鑑於寒假和農曆春節連續假期將致，台北晶華酒店不敢鬆懈，即刻提升防疫層級，啟動「Reassurance 計畫」、館內外各餐廳也全面落實「用餐實聯制」，向消費者擔保酒店對防疫工作的重視。

晶華說明，Reassurance 的含意是再次確認保證，使消費者安心、解除疑慮，而除了全面戒備，也將於館內外各餐廳全面落實用餐實聯制，展現對於清潔衛生管理和食品安全的積極投入。

為嚴加落實用餐實聯制，晶華指數服務人員全力配合政府的疫調需求，詳實登記每一組用餐顧客的聯繫資訊和座次安排。

晶華進一步指出，在去年疫情最為嚴峻的時刻，即邀集公衛專家、公共空間消毒顧問和同仁座談，整理出抗疫期間的最佳清潔與衛生規範，並由集團衛生安全官負責掌控旗下晶華、晶英、晶泉丰旅、捷絲旅等品牌酒店內客房、餐廳和公共空間的衛生安全維護與協調工作。

接下來在啟動 Reassurance 計畫後，台北晶華酒店除了延續原有的高標準清潔作業流程，再搭配更加嚴謹的抗疫新措施，客房內的深層清潔也將延續至每房退房後、隨即更換並消毒空調的出風口濾網， 而對於即將入住的客房，將以醫療級的紫外線消毒燈進行照射消毒。

而全館的服務資訊和客房餐飲菜單等，將全面升級為免翻閱的客房指南電子化版本。