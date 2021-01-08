〈CES展搶先看〉因應疫情首度改採線上展出 估吸引15萬人參與

美國消費性電子展 (CES) 將在下周 1 月 11 日到 1 月 14 日登場，但受新冠肺炎 (COVID-19) 影響，主辦單位首度取消實體展會活動，全面改採線上展方式舉行，根據主辦單位預估，今年將吸引逾 15 萬人次線上參與，除國際大廠外，台灣方面，包含工研院、品牌廠華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW)、微星 (2377-TW) 等也將參與或在展期自辦發表會、推出新品。

CES 至今舉辦超過 50 年，為全球科技業指標性展會，每年吸引全球 5000 家企業參展，今年雖受疫情衝擊破天荒改採線上舉行，不過主辦單位預期以數位型態呈現，將可使全球參與者透過網路即時觀看，今年展會主題則仍聚焦在 5G 通訊、AI 人工智慧、自駕車、智慧醫療、新創等主題。

廠商發表會、主題演講也同步般上線上舉辦，超微 (AMD-US) 日前也發出邀請，宣布總裁暨執行長蘇姿丰將在台灣時間 1 月 13 日凌晨 0 點發表 CES 2021 主題演講，闡述超微在研究、教育、工作、娛樂和遊戲領域的未來展望，包括全新高效能運算和繪圖解決方案。