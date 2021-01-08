〈CES展搶先看〉搶在開展前 宏碁首推搭載AMD行動處理器Chromebook

美國消費性電子展 (CES) 將在下周登場，雖然受疫情影響，首次改採線上展方式舉行，但各品牌廠仍積極展示新技術、新品搶市，宏碁 (2353-TW) 今 (8) 日就搶在 CES 開展前，宣布推出首款搭載超微 (AMD-US) 行動處理器的 Chromebook，並同時推出三款電競顯示器。

宏碁推出全新 Chromebook Spin 514 是旗下首款搭載 AMD Ryzen 3000 C 系列行動處理器、AMD Radeon 顯示技術的 Chromebook 系列筆電，可望提升效能反應、開機速度、長效電池續航力，符合遠距工作、學習需求，同時也推出商務版本，可搭載 Chrome Enterprise Upgrade 應用。

宏碁進一步表示，Chromebook Spin 514 主打高便攜性，機身採強化金屬材質，通過軍規耐用測試，重量僅 1.55 公斤，且具有 360 度軸承可自由翻轉機身，螢幕封面則為 14 吋窄邊框 Full HD 觸控螢幕，並採用康寧 Gorilla Glass 玻璃材質。

宏碁全新 Chromebook 也內建兩組 USB Type-C 連接埠，配備方面，最高可配備至 16 GB DDR4 DRAM 及 256 GB 大容量，商務版最高則可內建 16 GB DDR4 DRAM 及 256 GB 高速 PCIe NVMe SSD 容量。

另一方面，宏碁也延伸 Predator 及 Nitro 系列發表新品，推出三款全新電競螢幕，包含 Predator XB273U NX、Predator XB323QK NV、Nitro XV282K KV，可望滿足職業級玩家及業餘玩家對於新型遊戲的廣泛需求，其中，後兩款新品也是業界首款通過德國萊因 Eyesafe 護眼認證的電競顯示器。