郭明錤：大立光砍價接單中高階鏡頭 衝擊玉晶光營運

光學鏡頭雙雄昨天公布最新業績表現，天風國際證券分析師郭明錤今 (8) 日發布報告指出，預測大立光 (3008-TW) 為提升產能利用率，將在今年上半年砍價 iPhone 中高階鏡頭 ASP 約 15-25%，玉晶光 (3406-TW) 的訂單比重、產能利用率與毛利率恐直接受到影響，並認為玉晶光的最壞時刻尚未過去。

大立光在昨天法說會上，釋出首季展望保守的訊號，玉晶光累計 2020 全年營收 158.95 億元，創新高，年增 31.95%。不過，郭明錤指出，去年已多次重申對玉晶光保守看法，市場仍高估玉晶光在今年面臨來自大立光的激烈價格競爭下的營收與 EPS，他認為，玉晶光將因價格競爭而更加凸顯依賴單一客戶的營運風險。

大立光執行長林恩平坦言，目前市場手機新機種多以中、低階鏡頭為主，在顧及基本產能利用率的狀況下，將以產品合理價格為前提，不排除任何接單。因此，郭明錤預測，大立光將在上半年砍價 iPhone 中高階鏡頭 ASP 約 15-25%，藉此將平均產能利用率自 50-55% 提升至 70% 以上。

郭明錤認為，由於玉晶光過度依賴蘋果訂單，因而無法找到非蘋訂單來抵銷價格競爭所造成的壓力，因此，預期自 1 月開始，玉晶光的訂單比重、產能利用率與毛利率將直接受到大立光價格競爭的影響，玉晶光本月營收可能僅個位數成長、甚至衰退。

至於舜宇光學近期股價表現強勁並創歷史新高，郭明錤指出，應證了先前的預測，舜宇光學今年將出貨 iPad 5P 鏡頭與 iPhone 7P 鏡頭，且將在 2022 年擴產蘋果鏡頭產能至少 50% 以上。

展望 2022 年，郭明錤表示，因 iPhone 鏡頭仍無顯著升級，在具備成本優勢的舜宇光學擴產後，預測玉晶光的下行風險可能隨之加劇。若鏡頭產業的升級停滯挑戰無結構性改善，玉晶光的 EPS 可能在 2021 與 2022 年均無顯著成長，甚至會衰退。