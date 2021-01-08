統一超切入外送市場 將入股本土平台foodomo

隨著外送市場快速崛起，超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (8) 日宣布，看好美食外送市場商機，將入股台灣本土外送平台 foodomo(專聯科技)進軍外送市場，擬分階段與 foodomo 開展合作，第一階段先收購 foodomo 約 29% 股權，後取得公平交易委員會結合許可後，再進一步收購剩餘約 71% 股份，未來 foodomo 可望成為統一超百分百持股子公司。

統一超指出，疫情影響加上人口老化趨勢，已加速改變民眾生活型態，而旗下除了超商還擁有多樣化的民生消費品牌，包括餐飲、美妝等，與消費者日常生活密不可分，為更貼近消費需求，力拚強化外送功能。

統一超認為， foodomo 美食外送品牌團隊具在地化優勢，已深耕台灣 5 年，除提供外送、外帶和跑腿代買等基本服務外，更有揪團訂餐、預約內用等功能，與其他競爭同業做出差異化。

統一超預計將先收購 foodomo 約 29% 少數股權，成為 foodomo 策略性投資人，並推動雙方於技術和業務平台尚合作，後續若取得公平會許可，將收購剩餘全數股權，成為集團未來發展外送平台業務的主要關係企業。