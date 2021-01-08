台積飆天價580元 台股爆量大漲249點收15463點續寫新高

美股周四全面收漲，其中費半大漲 3.8%，資金狂潮帶動下，台積電今 (8) 日續飆天價，台股一度漲近 200 點，站上 15400 點關卡，改寫新高，聯發科及聯電同步扮演撐盤主帥，終場成交值高達 3948.01 億元，收在 15463.95 點，上漲 249.95 點或 1.64%。

台積電 ADR 周四大漲 5.8% 收 121.43 美元，續創歷史新高，帶動今天現貨表現強勁，終場大漲 2.6%，收全日最高 580 元，市值也衝破 15 兆元大關。台積電將於下周四 (14 日) 召開法說會，外資圈已搶先調高目標價，最高為亞系外資的 650 元。

半導體族群買氣強強滾，聯發科今日吸引資金進駐，一度大漲逾 5%，衝上 844 元歷史新高，市值攀升至約 1.34 兆元，終場則收 838 元，漲幅 4.8%。聯電繼 8 吋晶圓代工價格調漲後，12 吋也開始跟進漲價，帶動股價漲逾 3%，收 47.85 元。

電腦品牌大廠華碩正式宣布，今年起將陸續調整顯示卡和主機板定價，包括海外零售通路都已調整為新價格，幅度恐達 20%，華碩今日股價受激勵，終場勁揚近 7%，宏碁漲勢同步擴大收漲近 4%。此外，代工廠仁寶、廣達、緯創等同樣在盤面上表現。

台股出現七千金榮景，今日在資金行情發燒下，掀起比價效應，矽力 - KY 衝上漲停價 2565 元緊追股王，信驊、祥碩、譜瑞 - KY 三檔 IC 設計股也強勢上漲逾半根停板，最高分別來到 2150、1880、1270 元；大立光首季展望保守一度跌破 3000 元大關，新科千金股亞德客 - KY 則在平盤附近整理，旭隼甩尾翻紅上漲逾 2%。

航運股回檔數日後，今日漲勢再起，有外資出具報告力挺長榮，目標價喊至 52 元，帶動長榮止跌反彈，漲近半根停板，站回 40 元之上，陽明同步吸引買盤挹注漲逾 5%，萬海則上漲約 2%。