〈台股盤中〉台積電領攻指數續寫高點 類股強弱快速輪動

在權值王台積電持續上攻的帶動下，台股指數今 (8) 日開盤不到一分鐘即攻上 15400 點，盤中在漲百點之上高檔整理，台積電貢獻漲點約 80 點，預估成交值放大至 3800 億元，法人指出，類股輪動、表現強弱互換，居高思危心態使震盪加劇。

台積電今日一度衝上 580 元，盤中漲幅 1.5% 之上，50 大權值股表現也相當強勢，矽力 - KY 飆漲逾 8%，聯發科、華碩、緯穎漲半根停板上下，國巨漲逾 4%，聯電漲近 3%，南亞科、上海商銀和台塑化漲逾 1.5%。

從族群來看，電池材料相關業者同步轉強，美琪瑪漲逾 4%，康普和長園科漲逾 3%。

石英元件相關廠中，希華漲逾 6%，晶技續漲 3.6%，加高也漲 2.5%。

在國巨的帶動下，被動元件持續走強，華新科、立敦漲逾 2.5%，九豪漲 2%，信昌電和大毅漲 1.5%。

散熱相關業者中，健策漲停，力致漲 4% 之上，雙鴻和奇鋐均漲近 3%。

傳產中以高爾夫相關業者表現相對熱，明揚漲停，鉅明漲逾 4%。

由於資金輪動迅速，昨日的強勢族群太陽能反而回跌，達能一度跌半根停板、安集和元晶跌 4% 上下，太極、國碩和聯合再生均跌逾 2%。

法人指出，市場不缺資金和題材，惟居高思危的心態會令指數處高檔震盪加劇，因此建議現階段避開漲過頭的標的。

法人進一步說明， 美國確定民主黨全面執政，由過去經驗觀察，民主黨勝選會使台股颳起風電和太陽能族群的旋風，近期綠能相關個股值得留意。