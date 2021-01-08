【群益投顧】高價股掀比價潮，電金、航運合體打群架，指數續寫歷史新高

一、盤勢分析

央銀破天荒喊話全民穩匯，呼籲大家不要拋售美元，共同維護匯市穩定，可見阻升相當辛苦，不過仍要當心美元指數突然強彈。熱錢不斷湧入到台股，首選就是電子權值護國神山群，台積電 (2330) 飆上新天價 580 元，聯電 (2303) 上漲 3.57%、站穩月線，聯發科 (2454) 推升歷史新高 844 元，電子權值領軍台股持續向上攻克新高 15463 點。資金聚焦在陸上跑的電動車和掀起比價效應的高價 IC 設計，至於海上航行的貨櫃航運三雄也止跌反彈，鴻海 (2317)、台達電(2308) 同步創高後，拉回量縮整理，至於鴻海集團的飆股乙盛 - KY(5243)、天鈺 (4961) 拉回幅度較大，指數高檔震盪劇烈，拉高後難免會有調節賣壓，目前看起來都還算正常，對於投資人來說，現階段掌握類股輪動順序會比較重要。

二、盤勢預估

大立光 (3008) 法說報憂不報喜，但是股價似乎已提前反應利空，短暫破三千元關卡後，又拉高收紅，玉晶光 (3406) 就顯得更加弱勢，股價破底欲振乏力，可見第一季就是作夢行情，美夢被戳破的個股就比較弱勢，股后矽力 - KY(6415)收漲停 2565 元，祥碩 (5269)、信驊(5274)、譜瑞 - KY(4966) 等高價 IC 也接連大漲，會不會挑戰股王寶座，可以拭目以待。半導體族群在台積電法說之前，提前展開慶祝行情，外資相繼調升目標價超過 600 元，預估在擴大投入先進製程下，今年資本支出拉高至兩百億美元之上，台積供應鏈的雍智 (6683) 漲停、萬潤 (6187)、旺矽(6223) 維持相對強勢。聯發科 (2454) 洽談供貨「榮耀」，股價最高達 844 元，再創新高價。

美股特斯拉昨收 816 美元，執行長馬斯克超越貝佐斯成為全球首富，牛皮股台達電 (2308) 及鴻海 (2317) 搭上電動車題材，股價近期也開始飆漲，雖然今天稍作整理，但資金潮連牛皮股都推得動，電動車應該有大行情，最強的同致 (3552) 和車用鏡頭廠佳凌 (4976)、淳安(6283) 盤中都觸及漲停。信邦 (3023) 去年綠能及電動車營收大幅成長，日系外資調高目標價 268 元，車王電 (1533) 瞄準電動車儲能商機，股價也都亮燈漲停。

電子零組件漲價題材，可望輪到被動元件發動，日商村田製作所社長表示，5G 手機市場需求至少 5 億支，加上車用市場回溫，終端需求看得非常正向，國巨 (2327) 去年 12 月營收 73.28 億元、年增 124.8%，MLCC 產能利用率逐步往 9 成、R-chip 向 8 成邁進，鉭質電容產能滿載，今天開高走高漲 8.13%、創波段新高，上游的勤凱 (3760) 同步受惠訂單成長，收漲停板、站上百元關卡，立隆電 (2472) 上月淡季營收仍改寫新高，5G 和車用應用持續增加，出現帶量突破的第一根長紅。

三、強勢股

電子：

雍智科技 (6683)、立隆電 (2472)、佳凌 (4976)、信邦 (3023)、同致 (3552)。

非電子：

直得 (1597)、英利 - KY(2239)、桂盟 (5306)、祺驊 (1593)、大慶證 (6021)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據