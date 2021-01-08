基金開箱文》景順環球消費趨勢 消費基金霸主？

儘管許多外部因素改變人們的消費行為，但終究每個人都脫離不了消費。尤其在目前後疫情時代，被悶壞的消費者們正在等待可以重展消費的時機。先前我們曾經寫過關於消費類股如何投資的文章（投資雷達》新報復性消費來了？消費基金怎麼買？），就是看好此商機。景順環球消費趨勢基金是消費基金中的老字號，又值不值得投資呢？

1. 績效比一比：績效與 CP 值技壓群雄

講到投資，你我最在意的還是績效表現如何？景順環球消費趨勢基金在同類別基金中表現突出，在各天期裡不是第一名、就是第二名。而且，績效超出同類平均許多，不僅在近期持續領先，隨著時間越長，領先的幅度也越大。

以同時衡量波動和報酬率的夏普值來看，基金經風險調整後的報酬率在三年、五年、十年皆勝出同類基金平均值，顯示即便考量了波動度，這檔基金依舊能帶來有競爭力的相對報酬。

2. 基金特色剖析：高貝他值基金，看多者的首選

貝他值是用來衡量相對市場表現的敏感程度，假設一檔基金貝他值是 1.05，當市場上漲 10%，基金就能上漲 15%。這檔基金過去五年的貝他值高達 1.5，同類平均約為 0.9，代表基金具有高度的市場敏感性。同時，也表示這檔基金相對來說波動度較高。

然而，波動度衡量的是整體表現的波動程度，進一步將上漲和下跌時的波動狀況分拆來看，才能夠有效判斷基金的波動好壞。上漲 / 下跌捕捉率可以用來分析基金在市場漲跌時的參與程度，而這檔基金的上檔捕捉率是 155.7，但下檔捕捉率僅有 134.9，由此可見基金主要的波動來自於大幅參與市場的漲幅，而非跌幅。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截止 2020/12/31。同類基金指的是晨星消費產業類別台灣核備可銷售之主級別基金。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 基金佈局焦點：逢低加碼重點消費趨勢

檢視目前基金佈局的方向，鎖定消費習慣由實體轉向線上，因此將近 1/4 的資金佈局大型電商平台與線上串流平台，如亞馬遜、阿里巴巴等，同時也看好疫後的報復性消費力道，趁低佈局目前仍受壓抑的娛樂產業，如賭場、飯店、旅遊業等。從此可以看的出這檔基金不僅佈局長線消費趨勢，也會因應景氣週期而做積極的主動操作，來創造潛在上漲機率。

資料來源：景順投信，「鉅亨買基金」整理，上表資料截止 2020/11/30。

與其他基金相比，這檔基金的特色非常鮮明，高度佈局於線上和非必需消費。線上消費主題（包含電競、線上內容等）佈局高達將近一半，此外娛樂性消費也是所有消費基金裡最高。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/11/30。同類基金指的是晨星消費產業類別台灣核備可銷售之主級別基金。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

後疫情看好消費類股漲勢，景順環球消費趨勢馬力很夠

主要國家儲蓄率上升、政府展開大規模的刺激政策，皆有助於生活回歸正常後的消費動能。消費類股中非必需和必需消費屬性差很大，僅有非必需消費類股與景氣循環較為相關。而在線上消費持續穩固成長，其他非必需的娛樂性消費類股則也蓄勢待發，選擇具有高貝他值且高度佈局這兩大主題的景順環球消費趨勢基金，是參與景氣復甦行情的好選擇！

鉅亨精選基金

>>> 景順環球消費趨勢基金 A 股 美元

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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