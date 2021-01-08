〈進出口統計〉五利多加持 我去年出口值三指標創新高 元月估雙位數增長

受惠於遠距、5G 商機等五大利多加持，推升我去 (2020) 年單月、單季與全年出口值三指標同步創下歷史新高，累計全年出口值 3452.8 億美元。展望後市，財政部統計處處長蔡美娜說，在歲末拉貨效應帶動下，加上 1 月工作天數較多，預估元月出口年增幅可望呈現兩位數成長。

財政部今 (8) 日公布去年進出口統計，出口部分受惠於年底拉貨效應與傳產需求回溫，12 月出口值 330 億美元，連續 6 個月正成長，年增幅 12%，第 4 季出口值 972.1 億美元、年增幅 11.7%，累計全年出口值共 3452.8 億美元，年增幅 4.9%。

蔡美娜指出，去年爆發新冠肺炎疫情重挫全球經濟，我出口第 2 季年減幅 2.4%， 所幸因應防疫而衍生出遠距商機與 5G 通訊需求，加上我半導體製程領先優勢，帶動我出口表現柳暗花明，揮別第 2 季低谷後，自第 3 季起漸入佳境，全年規模創下史上，增幅達 12%，較主計總處的 9.3% 還高。

觀察主要貨類部分，去年出口主要以電子零組件、資通訊設備表現相對亮眼，其中電子零組件出口值共 1356 億美元、年增幅 20.5%，資通訊設備出口值 491.8 億美元、年增幅 15.4%。另外，光學器材出口值共 117.7 億美元，較去年同期增加 4.4%。

蔡美娜指出，電子零組件與資通訊產品可說是撐起我出口半壁江山功臣，光是這兩大貨類合計出口比重就高達 53.5%。

至於傳產貨類表現相對疲弱，其中礦產品全年出口值 73.5 億美元、年減 47.6%，基本金屬出口值 254.9 億美元、年減幅 8.4%，化學品出口值 166.6 億美元、年減 10.8%。

展望後市，蔡美娜分析，包括疫情與美中貿易摩擦仍是影響出口變數，但因新興科技與遠距商機需求持續，且傳產需求與庫存效應拉抬，加上農曆春節衍生的拉貨需求、台積電樂觀展望，以及面板供不應求等利多拉抬下，對於元月出口表現審慎樂觀，預估年增幅約 19% 到 23%。