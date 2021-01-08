筆電廠去年營收出爐 華碩攀三年新高 技嘉、微星同寫新猷

品牌電腦廠華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星(2377-TW) 今(8) 日公告去年 12 月品牌營收，在遠距商機延續下，筆電、顯卡、主板需求仍維持高檔，帶動品牌廠營收維持高檔，不過受缺料影響，技嘉、微星單月營收均小幅回檔，但全年營收仍分別達 845.92 億元、1465.02 億元，均創歷史新高，華碩去年品牌營收則達 3781.25 億元，也是近三年新高。

華碩去年 12 月品牌營收達 394.12 億元，月增 7.58%、年增 36.94%，累計第 4 季品牌營收達 1127.14 億元，季減 4.97%、年增 28.98%，全年營收則達 3781.25 億元，年增 19.89%，為近三年新高。

受零組件吃緊影響，華碩日前指出，目前電腦類產品供應缺口仍高達近 3 成，相關需求將遞延至後續季度，但華碩執行品牌金三角策略，持續強化品牌地位及用戶推薦度，推升第 4 季營收、出貨量優於原定目標，展望今年，也已設定積極成長目標，並預先規劃零組件備貨、產品開發及銷售策略。

另一方面，微星今也公告去年 12 月營收達 124.54 億元，月減 20.2%、年增 37%，累計第 4 季營收達 419.05 億元，季增 2.8%、年增 30.8%，全年營收則達 1465.02 億元，年增 19.89%，連續五年站上千億元，單季、全年同創歷史新高。

技嘉去年 12 月營收則達 66.94 億元，月減 28.8%、年增 41.8%，累計第 4 季營收達 234.54 億元，季增 2%、年增 48.4%，全年營收則達 845.92 億元，年增 36.85%，單季、全年也創歷史新高。

展望今年，業者均表示，遠距商機、宅經濟動能延續，今年上半年營運動能仍強，市場也傳出，隨著需求強勁，業者正評估調整產品售價，華碩就已開出第一槍，針對顯卡等產品，調整售價，漲幅最高達 2 成。