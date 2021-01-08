台積電ADR市值衝破6000億美元 超越阿里巴巴躍居全球第九大

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 在外資相繼翻多喊買激勵下，ADR 周四再度大漲 5.8%，收在 121.43 美元，市值衝破 6000 億美元大關，達到約 6297 億美元，超越波克夏與阿里巴巴，躍居全球第九大、逼近騰訊。

台積電自今年 1 月 4 日開紅盤以來，獲外資回補力挺，連日改寫歷史新天價，今年以來股價強漲 9.4%，台股市值接連突破 14 兆、15 兆元大關，單周市值激增超過 1.29 兆元。

台積電今 (8) 日盤後公告去年 12 月營收 1173.65 億元，月減 6%，年增 13.6%；去年第四季營收 3615.32 億元，季增 1.43%，年增 13.97%，符合財測預期，改寫上季寫下的新高紀錄；去年全年營收 1 兆 3392.55 億元，年增 25.2%，也創新高。

看好台積電營運動能強勁，先前保守看待半導體庫存議題的外資，相繼翻多喊買，趕在台積電下週四 (14 日) 召開法說會前夕，大舉調升目標價；目前外資圈目標價最高為亞系外資的 650 元，且已有 14 家內外資看好台積電股價衝 600 元。