台積電去年Q4營收續創高 全年衝1.33兆元年增25%同寫新猷

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (8) 日公告 12 月營收 1173.65 億元，月減 6%，年增 13.6%；去年第四季營收 3615.32 億元，季增 1.43%，年增 13.97%，符合財測預期，改寫上季寫下的新高紀錄；去年全年營收 1 兆 3392.55 億元，年增 25.2%，也寫下新紀錄。

台積電財測預估，第四季營收估約 124-127 億美元，以 1 美元兌換新台幣 28.75 元計算，新台幣營收估 3565-3651 億元，從結果來看，季營收維持在法說高標水準。

台積電第四季受惠 5G 手機、高效能運算需求帶動下，5 奈米需求維持高檔，也由於客戶高於季節性的庫存水位，將持續維持一段時間，支撐了單季營收表現。

對於半導體庫存調整議題，台積電董事長劉德音表示，產業正在改變，許多廠商對正常存貨定義有新的層次，不能用過去看法來下定論，否認遭砍單消息；並指供應鏈很正常，台積電內部也未出現砍單情況，今年上半年營運表現都會優於季節性水準。

看好台積電營運動能強勁，先前保守看待半導體庫存議題的外資，相繼翻多喊買，趕在台積電下週四 (14 日) 召開法說會前夕，大舉調升目標價。

目前外資圈目標價最高為亞系外資的 650 元，且已有 14 家內外資看好台積電股價衝 600 元；對其去年每股純益最高預估值達 20 元，今年營收增幅上估看 15-20%。

其中，亞系外資喊出四大利多，包括比特幣飆漲使相關晶片填補 iPhone A14 晶片下滑缺口、28 奈米產能利用率跳升至滿載水準、產品組合受惠需求吃緊、及第 1 季營收將優預期；美系外資則認為，台積電今年第一季營運可望淡季不淡，在擴大投入先進製程下，今年資本支出將大幅上修、拉高至 200 億美元之上。

