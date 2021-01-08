美國12月非農就業減少14萬人 創去年4月以來最糟表現

美國勞動力市場復甦面臨漫漫長路，勞工部週五 (8 日) 報告顯示，12 月非農就業人數減少 14 萬人，為去年 4 月以來首度減少，遠遜於市場預期，失業率維持 6.7% 不變。

非農報告顯示，2020 年全年就業人數減少共減少 937 萬，創下 1939 年以來最高記錄，並超過 2008 年和 2009 年金融海嘯爆發後的總和。

12 月非農報告關鍵數據：

非農就業減少 14 萬人，預期增加 8.5 萬人，前值自 24.5 萬人上調至 33.6 萬人

失業率報 6.7％，預期 6.8%，前值 6.7%

平均每週工時報 34.7 小時，預期 34.8 小時，前值 34.8 小時

平均每小時薪資年增率報 5.1％，預期 4.5%，前值 4.4%

平均每小時薪資月增率報 0.8％，預期 0.2%，前值 0.3%

勞動參與率報 61.5％，前值 61.5%

美國 12 月非農就業減少 14 萬人，為去年 4 月以來最糟表現 (圖：Zerohedge)

自去年谷底回升以來，非農已收復約 1230 萬個工作職位，受疫情衝擊最劇烈的休閒與餐飲業，在各州政府重啟部分限制措施後，惡化情況未減，12 月休閒餐飲業就業人數減少 49.8 萬人，去年 1 月至今已減少 390 萬人，年減 23.2%，餐廳和酒吧所受影響最嚴重。

私立教育就業減少 6.3 萬，政府就業減少 4.5 萬，其他服務就業減少 2.2 萬。

受惠於假期銷售旺季，專業與商業服務新增就業 16 萬，零售貿易新增就業 12 萬，批發貿易新增就業 2.5 萬。建築業和製造業分別新增 5 萬與 3.8 萬。

值得注意的是，儘管 12 月臨時裁員新增 27.7 萬，至 300 萬人，永久性失業實際上卻減少近 35 萬，至 340 萬人。

對於就業疲軟，市場似乎不以為意，美股週五 (8 日) 全線高開，持續突破新高水平。有分析認為，最新非農將增強國會出台更多刺激措施的理由，並反映出暫時下滑的就業情況可能隨著疫苗分配加速而逆轉，

美國 SPDR 首席投資策略師 Michael Arone 表示：「從某方面來看，這是壞消息也是好消息，因為它提升了採取更多刺激措施的可能性。 」