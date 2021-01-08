〈美股盤前要聞〉市場憧憬拜登推刺激政策 美股期貨續升

美國國會正式認證拜登勝選，民主黨全面執政，華爾街對更多財政刺激措施的前景感到樂觀，美股期貨週五 (7 日) 續升。

1. 市場憧憬拜登推更多刺激政策 美股期貨上揚

民主黨確定拿下喬治亞州全部兩個席次，代表總統當選人拜登將迎接完全執政，美國政治不確定因素消除，市場預期更多財政刺激將提振美國經濟，週五股票期貨上揚，道瓊期貨漲 0.37%，標普 500 期貨漲 0.39%，那斯達克 100 期貨漲 0.48%。

美國川普總統週四 (7 日) 承認，拜登 (Joe Biden) 將成為下任美國總統。此前一日，川普支持者甫因不滿國會證明拜登的勝選而攻擊國會大廈。

川普仍不改口地稱他的選舉被偷走了，但在週四晚間發布的影片中，川普稱現在他的焦點轉向確保政權平順交接到拜登政府。拜登將於 1 月 20 日宣誓就職。

瑞信的美國金屬與礦產分析師 Curt Woodworth 表示：「因為市場預期民主黨將能更有效推動刺激措施，且有望推出更大規模的基礎建設法案。我們認為，『藍色浪潮』帶動的通貨再膨脹交易 (reflation trade) ，將推動近期鋼鐵和金屬類股優異表現的主要原因。」

2. 馬斯克超越貝佐斯成全球首富

週四 (7 日) 特斯拉 CEO 馬斯克身價約來到 1850 億美元，超越亞馬遜創辦人貝佐斯，躍身成為全球首富。

過去一年特斯拉股價漲逾 743%，特斯拉空軍去年損失 400 億美元，相對地讓馬斯克個人淨資產暴增。馬斯克持有 1.7 億股特斯拉股份在 2020 年增值了 1060 億美元。

特斯拉 2021 年新春開局良好，自今年年初迄今，特斯拉每股漲幅超過 90 美元，漲幅達 13%。週四特斯拉股價突破 800 美元大關，連帶讓馬斯克一躍成為全球首富。

3. 美國最致命一天、歐洲危急

在舉世關注挺川民眾闖進國會大廈的這一天，全美新冠肺炎死亡人數單日超過 4,000 人，是病毒入侵美國以來最致命一日。世界衛生組織 (WHO) 警告，歐洲病毒擴散可能來到「最危急階段」，疫情發展走向轉捩點。

路透計算，美國周三通報新增確診病例再次超過 25 萬人，超過 4,000 人被病毒奪走生命；住院人數約達 13.2 萬人，是連續第四天創新高。

變種病毒攻入美國更多地區，加重全美病毒擴散，加州情況最嚴重，洛杉磯都會區的醫療院所已瀕臨極限。

洛杉磯郡緊急醫療服務局日前下令，由於疫情嚴峻、醫療資源吃緊，救護人員必須節約使用氧氣瓶，而且不要把心臟停止的病患送到醫院。

4. 記憶體晶片續旺 美光財測超越預期

美光 (MU-US) 周四 (7 日) 發布優於華爾街預期的本季營收預測，主因遠距工作和近期 5G 採用率上升，都提高市場對美光晶片的需求。美光盤後勁揚 1.5%。

美光預估本季 (2021 年度第 2 季) 營收為 58 億美元 (增減 2 億美元)，高於 Refinitiv 分析師預估的 55 億美元。不計部分項目的每股獲利將為 75 美分 (增減 7 美分)。

美光財報是所有裝置需求的重要風向球，其生產的 DRAM 晶片用於 PC 和伺服器，而 NAND 晶片則廣泛用於較小的裝置。遠距辦公浪潮，加上愈來愈多企業使用資料中心，都讓美光的業務受益。

根據美光，DRAM 晶片銷售約占總營收 70%，運算和網路銷售攀升 29% 至 25.5 億美元，手機部門業績攀升 3% 至 15 億美元。美光執行長 Sanjay Mehrotra 表示，公司將試圖拓展新市場，例如車用晶片。

5. 川普臉書帳號遭無限期封鎖

週四 (7 日) 臉書 CEO 祖克柏 (Mark Zuckerberg) 宣布，有鑑於美國總統川普使用社交媒體的風險太大，將無限期封鎖川普臉書和 Instagram 帳號。

週三國會認證拜登勝選程序啟動，美國國會大廈出現混亂局面。美國總統川普週三於臉書 (FB-US)、推特 (TWTR-US) 等平台推文表示，他堅不認輸，將奮鬥到底。隨後川普支持者在國會大廈示威抗議，促使副總統彭斯緊急撤離、華府宣布宵禁。

臉書、推特週三 (6 日) 宣布，川普因違反該社群媒體平台規定，封鎖川普帳號 24 小時。週四 (7 日) 臉書 CEO 祖克柏進一步推文表示：「在此期間，允許川普總統繼續使用臉書和旗下 Instagram 服務的風險實在太大了。」