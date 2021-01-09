低價撈到Quibi大量原創內容 Roku頻道如虎添翼 單週漲近20%

Roku (ROKU-US) 已買下失效的串流媒體平台 Quibi 的內容庫播放權，這可能是相當划算的一筆交易。

Roku 週五宣布，已買下 Quibi 內容庫 75 檔以上的節目和紀錄片獨家播放權，還有十幾從來沒有上映的原創節目。

《華爾街日報》報導，知情人士透露，Roku 支付的價金「遠遠低於」1 億美元。

本週稍早，該報首見 Roku 和 Quibi 之間協商的報導，當時 KeyBanc 資本市場部股票研究分析師 Justin Patterson 表示，「該交易對業務而言是合乎邏輯的下一步，因為此舉可將獨家內容與發行通路結合在一起。」

Roku 頻道可以免費收看 Quibi 內容。Roku 頻道的節目和電影會伴隨廣告播出，該頻道對 Roku 公司來說重要性越來越高。《華爾街日報》先前報導，AT&T’s (T-US) 的華納媒體和康卡斯特 (CMCSA-US) 旗下的 NBCUniversal 也會供應內容在 Roku 頻道上播放。據報導，這是阻礙兩家將各自的 HBO Max 和 Peacock app 加入 Roku 平台的關鍵點 一。

Roku 節目副總裁 Rob Holmes 表示，「Roku 頻道是我們平台上最大且發展最快的頻道之一，我們持續為用戶擴大免費、廣告支援的內容品質和廣度，今日宣布的消息是個罕見的機會，因為我們可以獲得具有知名娛樂人物參與的新原創節目。」

Quibi 是短影片平台，收錄許多總長不到 10 分鐘的熱門短片，且不乏名人短片，該平台旨在短暫吸引通勤觀眾，但因為疫情導致通勤人數大減，加上其他原因，儘管籌資了 17.5 億美元，其創始人 Jeffrey Katzenberg 於 10 月宣布關閉 Quibi，並將資金返還投資者且尋求出售資產。

Roku 最近 5 日股價走勢

Roku (ROKU-US) 週五上漲 5.23%，收 399.13 美元，再刷新 52 週新高，而前一日更是大漲 10.60%，本週漲幅已接近 20%，遠勝同期幾乎持平的 S&P 500 指數。受益於疫情限制居家政策，過去 12 個月，Roku 漲逾 200%，且 2020 年活躍帳戶新增 1400 萬個。

Needham 分析師週四稱，該公司是所謂的美國串流媒體大戰的贏家，建議投資人「買進」，並將目標價自 315 美元上修至 400 美元。

富國銀行分析師 Steven Cahall 週二表示， Roku 由 AVOD 驅動的 ARPU 在 2021 年有很大的發展空間，給予華爾街最高的目標價，自 275 美元調升至 414 美元。