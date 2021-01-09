特斯拉4天市值暴增1000億美元 列全美第五大上市企業

電動車先驅特斯拉 (TSLA-US) 週五市值突破 8000 億美元，距離上個里程碑 7000 億美元僅短短 4 日，若包含其執行股票期權計算，特斯拉是美國第五大市值破兆美元企業。

特斯拉週五上漲 63.98 美元或 7.84%，收 880.02 美元，再創 52 週新高。按特斯拉有 9.5 億在外流通股計算，市值已達 8200 億美元，進一步拉大與臉書的差距，臉書 (FB-US) 當日收盤市值 7630 億美元。特斯拉市值週四已領先臉書。

但根據 FactSet 的數據，特斯拉完全稀釋的股數 (含股票期權、認股權證和可轉換債務，而且全部屬於深價內) 約 12 億股。深價內的意思是，取得這些股票所需支付的價格遠低於目前這些股票的交易價，所以深價內股票期權和認股權證很有可能未來轉成股票。

這使特斯拉市值首次突破 1 兆美元，加入了微軟 (MSFT-US)、蘋果(AAPL-US)、亞馬遜(AMZN-US) 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 的行列。

特斯拉的威勢讓先前的空軍也投誠。RBC 分析師 Joseph Spak 本週稍早寫道，他「完全搞錯特斯拉股票」，並將特斯拉評級自「售出」調升至「持有」，目標價也翻升一倍，從 339 美元躍升至 700 美元。

Evercore ISI 分析師 Chris McNally 週五也調升特斯拉評級，自「售出」調升至「持有」，目標價自 225 美元瞬間跳升至 650 美元，他也像 Spak 一樣，承認自己一段時間以來一直錯誤地站到了特斯拉的對立面。

空頭不那麼悲觀了，多頭則持續歡天喜地。摩根士丹利分析師ㄒ Adam Jonas 本週稍早喊買特斯拉，目標價自 540 美元調升至 810 美元，但也就一天的時間，特斯拉就突破了這個先前列為華爾街最高的目標價。

分析師正調升目標價，因為他們預期未來幾年電動車將加速普及，例如 RBC 分析師 Spak 過去模型是估計特斯拉 2025 年汽車銷售量 130 萬輛，但本週已上修至 170 萬輛。

更甚者，Spak 預期，特斯拉電動電池的市占率到 2025 年將自目前的 20% 下降至 16%，因為其他車廠將推出更多電動車，但至少未來幾年特斯拉的龍頭寶座穩固。

電動車第四季交車量超越分析師預期，也不會挫傷特斯拉股價。

這些就是特斯拉市值破兆美元的原因，在華爾街大多數人看來，特斯拉已經完全顛覆了汽車行業，且計畫推出機器人計程車和軟體銷售計畫以銷售來賺錢。特斯拉和排名第二的車廠豐田 (TM-US) 市值大約差了 6000 億美元。

自亨利 · 福特（Henry Ford）在 1930 年代和 1940 年代成為全球首富以來，汽車產業就從未見過這樣的估值，馬斯克 (Elon Musk) 週四已超越亞馬遜 (AMZN-US) 的貝佐斯 (Jeff Bezos) 成為全球首富。