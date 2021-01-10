〈觀察〉全聯、統一超爭相打外送牌 新一波零售戰成形

甫進入 2021 年，超市龍頭全聯和超商龍頭統一超 (2912-TW) 不約而同於上周宣示搶進外送版圖，接下來還有量販龍頭家樂福將收購頂好，預料也將藉由店點倍增發展外送，顯然，過去大型零售業者在座位經濟、點數生態圈的爭霸戰後，外送將成為 2021 年的零售新戰場。

在疫情影響下，去年起外送服務加速擴張，為了搭上此新消費趨勢，全聯福利中心上周宣布，1 月 8 日起透過 PXGO!、UberEats 雙平台於雙北 50 家門市推首波外送服務，最快 30 分鐘至 1 小時内可完成配送，今年預計擴及 200 店，力拚成為生鮮雜貨線上第一品牌。

而統一超將入股在台外送市占僅次於 foodpanda、Uber Eats 的本土外送平台 foodomo(專聯科技)，第一階段先收購 foodomo 約 29% 股權，一旦取得公平會許可，將收購其剩餘所有股權，成為統一超百分百持股子公司。

此兩大零售龍頭不約而趕在 2021 年一開始即大動作宣示搶進外送版圖，原因在於，全聯全台店數已超過 1000 家，7-11 店數更已超過 6000 家，均遙遙領先競爭同業，在疫情造成外送市場快速擴張下，一旦開始推展外送，即具備更快速的優勢。

可觀察到，全聯光是首波 50 家店上線，每家服務門市半徑 3 公里計算，配送範圍預計可覆蓋雙北 100%(山區及部分偏遠地區除外)，一旦年底前完成 200 店的配送服務，觸及範圍廣、甚至因此有效導入年輕新客，勢必令其他同業將更具競爭壓力。

而統一超除了具備相當密集的超商據點，還擁有多樣化民生消費品牌，包括連鎖藥妝店康是美，統一星巴克、統一多拿滋、聖娜多堡和 21 世紀風味館等餐飲品牌，以及博客來網路書店、統一時代百貨等，具備良好外送基礎，除了現有與其他外送平台的合作，倘若整合自有的外送服務，勢必進一步增添既有店的成長動能。

可留意的是，量販龍頭家樂福目前全台總店數達 130 家，已獲公平會許可併購惠康百貨旗下頂好和 JASONS 超市，完成併購後店數將一口氣突破 350 店，顯然，也有意透過店數快速擴增的優勢分食外送大餅，暫待其未來發布營運計畫，可預期絕非省油燈。

整體來看，外送市場在台崛起僅不到 3 年的時間，雖快速成長，惟外送商品以餐食類為主，生鮮、生活用品的外送僅處在萌芽期，另一方面，除了部分消費者對特定平台重度使用，多數人尚未有明確的平台黏著度；因此，接下來一年，新一波零售戰正要開始，可預期隨著大型連鎖實體業者投入龐大資源，外送市場將更多樣化蓬勃發展，消費者選擇也更加多元。