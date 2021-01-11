【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美國 12 月非農就業減少 14 萬人，不如預期，在刺激法案上民主黨出現分歧看法，但在拜登信心喊話，正計畫推出新一輪數兆美元紓困計畫下，終場美股三大指數齊刷歷史新高，僅費半收黑，漲跌幅介於 - 0.02 至 + 1.03%。指標股特斯拉強漲逾 7%、台積電 ADR 下跌 2.26%。

2. 台股目前在 5 日線 (15,112 點)、10 日線(14,827 點)、月線(14,535 點) 之上，開高震盪，尾盤收高，最終以上漲 249.95 點，漲幅 1.64%，收在 15,463.95 點，成交金額為 3,982.39 億元。三大法人合計買超 222.55 億元，外資買超 197.15 億元、投信賣超 9.31 億元、自營商買超 34.71 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量增，結構佳，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

（2）、均線：支撐為 15,000 點附近，壓力為 15,700 點附近。

（3）、技術指標：KD 向上，K 值高於 80，短線偏多，慎防技術性回檔。

4. 櫃買指數漲幅 0.48%，收在 187.02 點。支撐為約 184.2 點附近，壓力為 190 點附近，KD 交叉向上，K 值高於 80，短線偏多格局。

5. 觀盤重點：指數再次創新高，預計呈現偏多格局，沿五日線走強，波段關鍵在於月線趨勢揚升，因此不破月線支撐，且可將持股比重維持至六成以上，留意後續量能是否跟上，台股選股方向為半導體、被動元件、車用、內需、金融等族群。

6. 晶圓代工廠 2303 聯電力行廠區 8 吋廠週六 (1/9) 突發跳電引發停電，竹科包括 2330 台積電、5347 世界先進、2337 旺宏、6770 力積電等半導體廠，紛遭波及電力瞬間壓降，廠商均認為生產受些微影響，市場則關注在 8 吋晶圓供應吃緊下，發生跳電恐使吃緊產能更加劇。

7.IC 設計龍頭 2454 聯發科 5G 手機晶片接單大躍進，預期 2021 年上半年出貨量將達 8,000～9,000 萬套規模，約達 2020 年全年出貨量的 1.6～1.8 倍。聯發科第一季擴大對 2330 台積電 7 奈米投片，第一季在台積電 7、6 奈米投片量達 11 萬片，擠下高通成為台積電第三大客戶。

8.2330 台積電先進製程接單熱，業界傳出，蘋果、超微、聯發科等三大客戶本季下單維持高檔，單季投片量都超過 10 萬片，不僅透露 iPhone、繪圖晶片／遊戲機、非蘋手機市況持續看好，市場更關注台積電本周四（14 日）法說會可望報佳音。

9. 關鍵零組件暨工業機器人大廠上銀（2049）2020 年第 4 季營收優於季節性表現，全年合併營收亦創歷史同期次高，目前上銀訂單滿載，生產線持續加班趕工，線性滑軌平均交貨期延長 1.5 至兩個月，部分大規格滾珠螺桿甚至超過三個月，第 1 季可望優於去年同期。

