〈台股盤前〉暫無明顯壓力源 高檔震盪墊高格局無虞

台股指數上周五收在歷史最高 15463.95 點作收，終場大漲 249.95 點，成交量放大至 3948 億元，三大法人則買超高達 223 億元，而美股道瓊指數隨後開盤也創新高，法人認為，台股目前暫無明顯壓力來源，維持高檔震盪墊高格局可期，短線仍不預設高點。

上周五以外資買超 197 億元最熱絡，自營商也買超 34.7 億元，僅投信賣超 9.33 億元。

美股方面，由於美國新任總統拜登表示正計畫推新一輪數兆美元紓困計畫，緩和市場擔憂民主黨內意見分歧狀況，上週美股終場三大指數齊刷歷史新高，僅費半收黑，其中，以那斯達克指數上漲 134.50 點或 1.03% 最多，收 13201.98 點，標普 500 指數上漲 20.89 點或 0.55%，收 3824.68 點，道瓊指數上漲 56.84 點或 0.18%，收 31097.97 點，而費城半導體指數微幅下跌 0.53 點或 0.02%，收 2936.47 點。

消息面上，由於全球車用 IC 供應料件短缺，新車供應吃緊，車輛議價空間因此緊縮，恐怕下月起新車價會變貴，車商預料不排除今年整體車市將較去年衰退。

而市場高度聚焦台積電將於本周四召開法說會，除揭露上季財報，也將發布本季展望和年度資本支出。

目前六大外資以里昂證對台積電喊到 650 元最高，而摩根士丹利認為，若英特爾提早釋出外包訂單等利多成局，樂觀情境不排除挑戰 688 元。

鴻海集團近來攻電動車版圖的消息火熱，旗下機殼大廠鴻準已完成電動車輕量化關鍵的鋁合金壓鑄技術開發，並成功打進 BMW 供應鏈，未來可獨攬鴻海發展電動車的關鍵鋁合金車殼大單。

科技業年度大展美國消費性電子展 (CES) 今年首度採線上舉辦，華碩、群創、威剛等台廠將在展期中發表年度新品。

法人認為，目前資金行情和軋空行情持續發酵中，再加上越來越多漲價訊息，台股持續墊高可期，各族群可望維持健康輪動。