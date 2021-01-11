百度宣布與吉利母公司合作 吉利汽車盤前大漲3%

周一 (11 日) 百度 (BIDU-US) 正式宣布籌建一家智慧汽車公司以整車製造商的身份佈局汽車產業，吉利控股集團將成為新公司的戰略合作夥伴。

根據官方消息顯示，百度汽車公司獨立於母公司，保持自主營運。同時百度將 AI、Apollo 自動駕駛、小度車載、百度地圖等核心技術分享給百度汽車，以支援其快速成長。

下一步雙方將基於吉利最新研發的純電動架構 -「浩瀚 SEA 智能進化體驗架構」，在智慧汽車製造相關領域展開緊密合作。

不過同一時間，H 股「吉利汽車」(175-HK) 發出公告，百度簽署的協議並非與「吉利汽車」簽訂，而是與母公司進行合作，不過為考量公司及股東整體利益，吉利汽車並不排除尋求與百度潛在合作機會之可能性。

上周五外媒曾透露百度計劃籌建一個生產智慧電動汽車的公司，將與吉利汽車 合作，並利用吉利的工廠進行汽車生產作業。此外，百度將取得新公司的多數股權和絕對投票權。

受到這個消息刺激之下吉利汽車上周五股價飆升 20%，收在 33.25 港元的歷史新高價位。

本周一百度正式宣布這項喜訊後，吉利汽車開盤前交易價格已大漲逾 3%。

資料來源: 新浪財經



