美系外資維持阿里巴巴加碼評等 目標價下調至320美元

周五 (8 日) 陸媒報導指出，摩根士坦利在最新的報告中預估阿里巴巴 (BABA-US)2021 財年第三季(至去年 12 月底止) 營收達 2160 億人民幣，年增 33.8%，季增 39.3%，Non-GAAP 純益達 572 億人民幣，年增 17.7%，季增 16.1%。

摩根士坦利並維持對阿里美股加碼評等，只是將目標價由 345 美元降至 320 美元，此相當於預測 2022 財年 Non-GAAP 本益比 19 倍。

此外，摩根士坦利估計 Non-GAAP EBITDA 達 615 億人民幣，年增 21.4%，季增 49.2%，EBITDA 毛利率達 28.5%。

不過該機構下調對阿里巴巴 2021 財年～2023 財年 Non-GAAP 純益預測 1%、2% 及 2%，主要是下修毛利率，並稱在產業中首選股未放進阿里巴巴。在該產業內首選為騰訊控股 (700-HK)、美團(03690-HK)、拼多多(PDD-US) 及嗶哩嗶哩(BILI-US)。

阿里巴巴今 (8) 日在 H 股收盤上漲 1.4%，報 224.2 港元，而前一個交易日美股微跌 0.31%，報 226.9 美元，距目標價有 41% 的上漲空間，總市值 6136.88 億美元。

資料來源: 新浪財經, 阿里巴巴日線走勢

自從螞蟻上市失利後，再加上中國版的反壟斷法的實施，阿里巴巴股價受到壓抑，表現明顯落後大盤。不過在市場傳出馬雲沒有失蹤後，阿里巴巴股價似乎慢慢有止跌回穩的跡象。

不過，美國考慮禁止美國投資人投資阿里巴巴和騰訊的潛在利空，並不利於短期阿里巴巴走勢。

