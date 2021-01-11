國人超額儲蓄突破3兆元 南山人壽搶攻高資產傳承商機

看準國人超額儲蓄首度突破 3 兆元、高資產族群資產傳承的需求商機，南山人壽推出全新保障型保險商品，以美元計價、有增值回饋分享金、可選躉繳或兩年繳費的三大特色高倍數壽險，還可以透過類信託功能的分期定期給付，達成遺族照護規劃，可提供高資產族群，依自身條件運用佈局資產。

新台幣不斷強升頻頻叩關 28 元，美元變便宜，目前宣告利率也比新台幣利變保單高，帶動美元保單買氣強強滾，據金管會統計，去年美元保單前 10 月新契約保單保費收入 136.81 億美元，較前一年同期成長 16%，其中，傳統型美元保單累計新契約保單保費收入達 100.06 億美元，年增 14%，南山人壽便是美元保單銷售第一名的壽險公司。

南山人壽表示，由於行政院主計總處在 2020 年 11 月底發布最新預測，其中超額儲蓄首度升破新台幣 3 兆元，主因是受到新冠疫情影響，境外資金匯回、消費大幅下滑，因此讓不少高資產族群的儲蓄數字越來越高，當中不乏有資產傳承及預留稅源需要；為了協助高資產民眾透過保險商品規劃資產承傳，因此推出定期給付型美元利率變動型終身壽險。

南山人壽進一步指出，在全球經濟充滿不確定因素的此時，高資產族群愈來愈關注補足保障缺口、財富的增值、保值與傳承的議題，定期給付型美元利率變動型終身壽險可依個人規劃，選擇躉繳或兩年繳費；且年年有機會享有增值回饋分享金，有助資產累積；第三特色是以美元收付，可達到多元資產配置效果。

壽險公會統計資料顯示，國人平均每張壽險保單的死亡給付僅新台幣 66 萬元、人均壽險保障約新台幣 160 萬元，人均保障明顯不足，因此金管會力推保險商品回歸保障。

南山人壽表示，響應政策，此定期給付型美元利率變動型終身壽險有身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、滿期保險金、增值回饋分享金等保障，且身故保險金、完全失能保險金可選擇一次給付或分期給付，要保人可以任意指定 5 年至 30 年，分期給付除每年給付外，亦提供每月給付的選擇，有助對遺族的照顧。

此外，對保險業來說，因為政策要求，包括壽險商品回歸保障、以及新台幣保單宣告利率一降再降，今年各公司保單策略誰能做出差異化，便搶得利基與先機，南山人壽表示，該公司今年保單策略除了推出高保障的美元利率變動型終身壽險，瞄準高資產族群客戶以外，亦將積極推動保障型及醫療險的商品，並會透過與再保公司合作以創新模式導入風險貼標，鎖定不同目標客群。