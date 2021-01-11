材料-KY每股可望發出6元股利創新高 今年可望連3年寫新猷

材料 - KY(4763-TW) 去年可望達成賺回超過一個股本的獲利新高紀錄，依照材料 - KY 提出盈餘配發綠將維持在 60-80% 水準來看，去年盈餘配發的現金股息，將以 6 元創新高，材料 - KY 擬在 4 月 15 日召開股東會，股利將在今年上半年完成配發。

材料 - KY 今年上半年醋片及絲束接單狀況佳，有助進一步延伸去年第四季創新高的強勢業績表現，全年將雙位數成長，可望連 3 年創高。

材料 - KY 去年營收達 23.53 億元，連 2 年創歷史新高，年增 8.92%，獲利方面，材料 - KY 去年前三季稅後純益 3.05 億元，每股純益 6.09 元，第 4 季營運維持巔峰及可轉價評價損失回沖下，去年可望賺回超過一個股本，也同步創下歷年獲利新高。

材料 - KY 去年各產品銷售額都呈現成長，2020 年絲束及醋片分別較上一年成長 4.44% 及 21.30%，兩產品產能利用率均已達歷史高檔，材料 - KY 原規劃今年 2 月新增 1 條年產能 1000 噸絲束產線，已提前在去年底完成，推升絲束產能達 1.6 萬噸，今年也將新增 5000 噸的醋片年產能到位，有助推升 2021 年業績的雙位數成長。

材料 - KY 向上游原料生產整合開設的年產 6 萬噸醋酐廠，也將在今年 6 月完工，有助獲利成長，及原物來源進一步掌握。

展望今年第 1 季，材料 - KY 因重要客戶中菸集團今年訂單較去年增加 33%，且第一季開始持續增量提貨，加上第一季的絲束產品訂單也已滿載，產能利用率仍持續維持高檔。