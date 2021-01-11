中保科集團各子公司營運走升 去年營收創新高年增2.2%

中興保全科技 (9917-TW) 在集團各子公司營運走升挹注下，2020 年營收 137.06 億元，創新高，年增 2.2%。

中保科 2020 年 12 月營收為 12.49 億元，月增 8.2%，年增 4.72%；2020 年第四季營收為 35.36 億元，季增 2.82%，年增 3.72%，全年營收 137.06 億元，創新高，年增 2.2%。

中保科將以全新的科技開發，滿足市場在智慧家庭、智慧城市的向前行的需求。

中保科表示，集團旗下各事業體表現優異，其中主要以協助客戶現金、有價票券提領、整鈔有價物品運送等服務的「立保保全」，2020 年因服務銀行客戶增加 ATM 市場布局，連帶增加立保服務機台數量，加上承接各大銀行運送振興券業務，立保保全 2020 年全年成長較去年增加約 1.1 億。此外，「保創科技」受惠各大案場的專案驗收認列，2020 年累計營收較去年度同期增加約 2.77 億，也是集團金雞母。

中保科技副董事長林建涵說，去年新冠肺炎疫情爆發後，中保科技推出符合市場需求的「非接觸式」門禁系統，另外整合 3D 立體臉型辨識與熱顯像體溫感測攝影機，方便員工「刷臉」通關的設備也非常受到市場歡迎；中保科技落實「服務走在需求之前」，營收穩定成長。

中保科 2020 年為高雄市政府建置智慧城市試驗場域，針對高雄市區交通、空氣汙染、校園安全管理等痛點，藉由「智慧路燈」加掛 AI 攝影機等偵測設備，進行環境分析、車流統計、車牌辨識等服務項目，協助市府透過科技進行城市治理，受市府好評，2020 年智慧城市業績較 2019 年同期成長 1.2 倍。

此外，中保科亦攜手中國科大打造「建築智慧化技術人才培訓基地」，規劃涵蓋智慧居家、智慧防災、智慧照護、智慧節能、智慧防盜解決方案，透過實際軟硬體運作串接，讓師生瞭解智慧住宅的 IOT 架構，透過實作過程「基礎防災監測、異常連動防護、智能情境連動」等，將相關裝置及服務「無限」串連及延伸，體驗消費者真正進入到物聯網生活，享受安全、便利與舒適，全面提升生活品質。

中保科技透過物聯網無線傳輸、無限連結的技術，和設備可無限擴充連結的特性，逐一疊加擴充各項設備及服務。此外，雲端後台管理儲存所有回傳的大數據資料，彙整分析後提供使用者實際需要的資訊及服務。

中保科 2020 年前三季稅後純益 16.64 億元，年增 3.74%，每股純益為 3.77 元。