桂盟去年營收突破60億元創新高 榮景將持續到今年Q3

金屬鏈條大廠桂盟 (5306-TW) 自行車鏈需求持續暢旺，同時非自行車鏈事業銷售也恢復成長，今 (11) 日公布最新營收，去年 12 月、第四季與去年全年營收同步創新高，去年營收突破 60 億元達 61.51 億元，年增 17.39%。

桂盟 12 月包含修補、整車廠拉貨動能都走揚，12 月營收 6.79 億元創新高，月增 7.74%，年增 40.41%，第四季營收 18.65 億元，續創高，季增 2.37%，年增 37.78%，去年達 61.51 億元，創新高，年增 17.39%。

巨大 (9921-TW) 去年營收也超越 700 億元創新高，與桂盟同樣在 2020 年都可望賺回一個股本。

依目前市場高度需求及低量庫存來看，桂盟認為，市場榮景可維持到 2021 年第三季，桂盟也已完成 10% 產能擴充因應。

桂盟 2020 第三季稅後純益則 4.7 億元，年增 70%，雙創歷史新高，單季每股純益 3.7 元，前三季稅後純益 10.66 億元，每股純益為 8.46 元。

桂盟去年第四季營收挑戰歷史新高，獲利因修補市場銷售較預期暢旺，彌補匯兌損失，單季獲利不排除超越第三季 4.7 億元水準，桂盟 2020 年也將賺回超過一個股本。

由桂盟出貨結構來看，2020 年自行車鏈條營收占比高達 80%，為 2020 年以來營收、獲利成長主要動能，桂盟已部署增加 10% 產能，將因應未來整體自行車市場成長。

依目前自行車市場態勢來看，桂盟認為，庫存水位仍偏低，車廠、零件廠卯足全力生產對應，仍無法滿足市場需求，估這波力道可持續到今年第三季後，尤其高階運動休閒車的需求逐步回溫，入門款及補修市場熱度持續不減。

在整車廠來看，巨大 2020 年在全球因疫情推升大量的個人交通需求，全年營收突破 700 億元，達 700.03 億元年增 10.41%，創新高；巨大指出，全球市場對自行車與電動自行車需求力道仍然強勁。