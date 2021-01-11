富邦金去年寫七大驚奇 稅前獲利首突破千億元 EPS 8.59元

富邦金控 (2881-TW) 去 (2020) 年 12 月稅後純益 104.8 億元、全年稅前盈餘首破千億元達 1039 億元、稅後純益達 908.57 億元、每股稅後純益 8.59 元，包含所有子公司全年稅後純益，還有金控和人壽的淨值，全數創下歷年最高紀錄，合寫七大驚奇。

富邦金去年 12 月自結稅前盈餘 117.61 億元、稅後純益 104.81 億元，累計全年稅前盈餘首度突破千億元大關、達 1039.09 億元，而稅後純益 908.57 億元也是首度突破 900 億元，較 2019 年同期大幅成長 55%，每股稅後純益 (EPS) 為 8.59 元，連續 12 年蟬聯獲利王寶座。

富邦金表示，主要子公司成長動能強勁，包括富邦人壽、富邦產險、富邦證券、富邦華一銀行累計去年全年稅後純益均創下歷史新高；其中，富邦人壽、富邦產險去年 12 月單月獲利亦創歷史新高。而至 12 月底，富邦金控合併淨值約 7620 億元，富邦人壽合併淨值超過 4980 億，淨值雙雙創歷年最高紀錄。

金雞母富邦人壽去年 12 月稅後純益為 82.27 億元，累計年全年稅後純益 610.42 億元，年成長大躍進 130%，主要受惠承保利潤提升和投資績效亮眼，12 月處分投資部位的實現獲利約 116 億元，全年累計實現獲利約 753 億元，成為挹注獲利主要動能。富邦人壽累計去年初年度保費收入達 1214 億元，總保費收入為 5463 億元。

富邦人壽 12 月不含避險成本的匯兌損失約 33 億元，但是 12 月外匯價格變動準備金回收約 15 億元，餘額約 85 億元，累計全年不含避險成本的匯兌損失約 170 億元。

而台北富邦銀行去年 12 月稅後純益 5.29 億元，淨利息收益維持穩定。累計去年全年稅後純益 187.84 億元。北富銀截至 12 月底逾放比率為 0.16%，備抵呆帳覆蓋率為 777%。

富邦產險去年 12 月稅後純益 8.7 億元，較 2019 年同期大幅成長 184%，主要受惠優異的投資績效。累計全年稅後純益 57.01 億元，年成長 30%，承保業務及投資績效維持良好，去年簽單保費收入較 2019 年同期成長 8%，市佔率持續蟬聯產險市場龍頭地位。

富邦證券去年 12 月稅後純益 4.6 億元，較 2019 年同期強勁成長 365%。累計全年稅後純益為 42.21 億元，較 2019 年同期成長 64%。富邦證券獲利成長主要受惠於經紀、承銷等業務提升及市場成交量回升。

富邦華一銀行累計去年全年稅後純益達新台幣 18.89 億元，較 2019 年成長 32%，主要受惠於淨利息收入成長帶動。

