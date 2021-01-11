藍色浪潮襲來！額外刺激與資產後市展望 華爾街這樣看

新冠疫情持續蔓延之際，民主黨的全面執政使華爾街紛紛押注高支出、高通膨以及高經濟成長的預期，以下是市場觀察家對潛在刺激措施及對跨資產影響的看法。

標普 500 企業獲利預期：

以 David Kostin 為首的高盛 (Goldman Sachs) 策略師認為，相較於先前預期，該行認為民主黨掌控華盛頓特區後將帶來更多的財政支出、更高 GDP 成長、通膨和利率預期。

該公司將 2021 年標普 500 指數企業每股收益增長率上調 2 個百分點至 31%，達到每股 178 美元，不過，企業稅率調升也將使 2022 年標普企業每股收益增長率減少 2 個百分點至 10%，即每股 196 美元。

高盛表示，每股收益的優勢被債券殖利率的適度上揚所抵消，將絕對本益比 (price/earnings) 的擴張倍數限制在 22 倍。高盛重申 2021 年底標普 500 指數目標價為 4300 點。

拜登完全執政下的政策連續性：

以 John Normand 為首的摩根大通 (小摩)(JPMorgan) 策略師表示，比起破壞共識，2021 年將會帶來更多政策連續性。

他認為，拜登政府的完全執政，有望在 2021 年初為美國帶來額外 9000 億美元的刺激方案，此外，考慮到經濟依舊脆弱，小摩認為加稅政策僅存在象徵性意義。

(圖：AFP)

基礎建設計畫：

美國銀行 (Bank of America) 認為，「藍色浪潮」(blue wave) 提升了 1 兆美元疫情紓困措施，以及 2 兆至 4 兆美元基礎建設支出的可能性。

不過，美銀策略師 Mark Cabana 警告，刺激措施可能進一步導致美元承壓，促使美國聯準會 (Fed) 今年稍晚逐步削減利率，為 10 年期美債殖利率於年底達到 1.5% 的目標帶來風險，同時也支持該行對中性利率緩慢升至 3% 的長期預期。

額外 1 兆美元紓困措施：

含 Lhamsuren Sharavdemberel 在內的巴克萊 (Barclays) 策略師表示，溫和的「藍色浪潮」使市場再度開啟風險模式，反映出人們認為美國實施大規模刺激計劃的可能性更高。

巴克萊預計，拜登政府將再增加 1 兆美元的財政刺激，但民主黨與共和黨在參議院打成 50-50 的局面，似乎不太可能帶來重大的政策轉變，溫和派的民主黨人可能不會支持加稅等政策行動。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 經濟學家 Chetan Ahya 也認為，民主黨掌控參議院提升了額外財政刺激的預期，預計拜登政府短期內將帶來 1 兆美元的額外紓困措施，並在 2021 年稍晚推出進一步的醫療保健與基礎建設支出計畫。

Ahya 進一步說明，一旦供給面較預期更具韌性，將有助於抑制通膨，但仍有可能加劇資產泡沫，在此情況下，相較於資產價格，更令人擔憂的會是整體金融穩定。