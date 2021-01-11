台灣系統標案需求增 聯合再生：將滿足市場需求

聯合再生 (3576-TW) 今 (11) 日指出，隨著用電大戶政策上路，將積極參與台灣系統標案，公司身為產業龍頭也將滿足市場需求，並協助台灣成為亞洲綠能中心。

聯合再生今日也公告 12 月營收 10.75 億元，月增 36.36%，年減 35.95%，第四季營收 28.9 億元，季減 17.79%，年減 25.52%，累計 2020 年營收 126.84 億元，年減 30.07%。

聯合再生指出，12 月受惠南亞市場需求強勁，海外電池出貨量增長，加上國內太陽能案場迎來年底趕裝潮，模組營收也提升，帶動整體營收較上月成長。

展望今年，聯合再生引用研調機構 IHS 研究報告指出，去年全球太陽能建置量已達 142GW，全球已有 43 個國家建置量超過 1GW，BNEF 更預期，截至 2022 年，全球每年新增太陽能裝置量將達 140-178GW 之間，年增幅達雙位數。

台灣方面，經濟部發動政府各單位跨部會盤點具潛力地點，要求台電完備併網饋線建置，大推一地兩用、屋頂型太陽能及漁電共生型專案，預計 2021 年太陽能累計裝置量達 8.75GW，等同今年新增裝置量將逾 2.2GW。