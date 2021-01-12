 1

〈美股盤後〉美眾院啟動彈劾川普程序 三大指數齊黑 台積電ADR刷新高

鉅亨網編譯羅昀玫
美眾院啟動彈劾川普程序 三大指數齊黑 (圖片：AFP)
美眾院啟動彈劾川普程序 三大指數齊黑 (圖片：AFP)
Tag
美股盤後標普那指費半道瓊指數川普眾議院彈劾殖利率新冠美債美國十奈米

美國國會大廈暴動事件餘波盪漾，美國眾院啟動彈劾川普程序，政治和緊張局勢加劇，週一 (12 日) 美股四大指數全面收黑，晶片股、能源、醫療類股收漲，抑止科技股部分跌幅。

美國眾議院啟動 2 度彈劾川普的程序，民主黨員提出一項彈劾條文，指控川普煽動叛亂，預計本周將對彈劾案進行表決。民主黨此前要求副總統彭斯和內閣，24 小時內引述《憲法》第 25 條修正案罷免川普。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 9069 萬例，死亡數突破 194 萬例，美國累計確診超過 2252 萬例，累計死亡數超過 37.5 萬。

週五 (8 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數下跌 89.28 點，或 0.29%，收 31,097.97 點。
  • 標普 500 指數下跌 25.07 點，或 0.66%，收 3,799.61 點。
  • 那斯達克指數下跌 165.54 點，或 1.25%，收 13,036.43 點。
  • 費城半導體指數上漲 33.45 點，或 1.14%，收 2,969.92 點。

標普 11 個主要板塊僅 4 大板塊收紅，能源 (+1.62%)、醫療保健 (+0.51%)、金融 (+0.43%) 領漲，非必需消費品 (-1.89%)、通訊服務 (-1.77%)、房地產 (-1.66%)、資訊科技 (-0.94%) 領跌。

焦點個股

川粉愛用社群平台 Parler 因暴力言論嚴重遭 Google、蘋果下架，亞馬遜則關閉該平台伺服器，外界預期，美國未來將更強化對科技企業監管，科技股週一欲振乏力、成重災區。

科技五大天王集體收黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.32%；臉書 (FB-US) 下跌 4.01%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.31%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.15%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.97%。

道瓊成分股跌多漲少。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 5.51%；默克 (MRK-US) 上漲 2.37%；salesforce (CRM-US) 下跌 1.71%；可口可樂 (KO-US) 下跌 1.72%。

上周五傳出英特爾洽談台積電和三星有意委外製造晶片，費半指數週一逆勢上漲。

台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.29% 至每股 122.60 美元，刷上歷史新高。英特爾 (INTC-US) 下跌 0.21%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.34%；AMD (AMD-US) 上漲 2.82%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.60%；美光 (MU-US) 上漲 1.61%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.51%。

週一台股 ADR 隨台積電群嗨。聯電 ADR (UMC-US) 大漲 6.47%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.70%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.30%。

個股消息

推特 (TWTR-US) 造盤跌逾 10%，終場收跌 6.41% 至每股 48.18 美元。德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 週一抨擊，(推特) 永久停用川普帳號是有問題的，制定管理言論自由的規則應該是美國國會，而不是私營企業 CEO。

自上週五特斯拉迎來史上最綿長 (11 個交易日) 的漲勢後，週一特斯拉 (TSLA-US) 投資人獲利了結，其股價暴跌 7.82% 至每股 811.19 美元。美國銀行將特斯拉目標價自 500 美元上調至 900 美元

印尼廉價航空公司 Sriwijaya Air 1 架載有 62 人的波音 737-500 型短程民航機，從雅加達起飛後失聯墜毀，波音 (BA-US) 下跌 1.48% 至每股 206.79 美元

Roku (ROKU-US) 上週五以遠低一億美元的代價，拿下 Quibi 內容兩年獨家發行權，其股價週一上漲 1.00% 至每股 403.13 美元

英特爾週一盤後宣布，今年第一季將推出十奈米伺服器晶片，英特爾盤後上漲 1.01%。

華爾街分析

新冠疫情持續延燒之際，股市正處於歷史高位水準，而估值卻過高，新債王之稱的 DoubleLine 行政總裁岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 表示，目前美股高得離譜，而且受到大量刺激的支持。

E-Trade Financial 資深副總裁 Chris Larkin 表示：「請記住，在我們上周看到美股大幅上漲之後，市場自然會盤整休息。尋找新機會的交易員可能明智地把目光投向大型科技股之外。」

週一 10 年期美債殖利率觸及 10 個月以來最高，科技產業研究機構 Lynx Equity Strategies 分析師 KC Rajkumar、Jahanara Nissar 稱，更高的美債殖利率表明未來通膨率較高，這對股市不利，我們還沒有到 (崩跌) 那兒，但是 10 年期殖利率的攀升，我們就越接近。

美國知名獨立券商 Commonwealth Financial Network 的投資長 Brad McMillan 稱，當市場關注像美國政府這樣的關鍵問題時，哪怕是一點點的不確定性都可能產生重大影響。

Brad McMillan 補充，FBI 預警的消息，讓投資者還擔心更多的襲擊事件，總體來看，華盛頓並沒有太大的改變，但由於政策對經濟預期的影響很大，這是一個特殊的時期。

相關個股

蘋果US-AAPL臉書US-FBGoogleUS-GOOGL亞馬遜US-AMZN微軟US-MSFTWalgreenUS-WBA默克US-MRK人力資源網公司US-CRM可口可樂US-KO台積電US-TSM英特爾US-INTC高通US-QCOMAMDUS-AMDNvidiaUS-NVDA美光US-MU阿瑪達房地US-AMAT聯電US-UMC日月光US-ASX中華電信US-CHT推特US-TWTR特斯拉US-TSLA波音US-BARoku Inc. Class AUS-ROKU

相關新聞