〈美股盤後〉美眾院啟動彈劾川普程序 三大指數齊黑 台積電ADR刷新高

美國國會大廈暴動事件餘波盪漾，美國眾院啟動彈劾川普程序，政治和緊張局勢加劇，週一 (12 日) 美股四大指數全面收黑，晶片股、能源、醫療類股收漲，抑止科技股部分跌幅。

美國眾議院啟動 2 度彈劾川普的程序，民主黨員提出一項彈劾條文，指控川普煽動叛亂，預計本周將對彈劾案進行表決。民主黨此前要求副總統彭斯和內閣，24 小時內引述《憲法》第 25 條修正案罷免川普。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 9069 萬例，死亡數突破 194 萬例，美國累計確診超過 2252 萬例，累計死亡數超過 37.5 萬。

週五 (8 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 89.28 點，或 0.29%，收 31,097.97 點。

標普 500 指數下跌 25.07 點，或 0.66%，收 3,799.61 點。

那斯達克指數下跌 165.54 點，或 1.25%，收 13,036.43 點。

費城半導體指數上漲 33.45 點，或 1.14%，收 2,969.92 點。

標普 11 個主要板塊僅 4 大板塊收紅，能源 (+1.62%)、醫療保健 (+0.51%)、金融 (+0.43%) 領漲，非必需消費品 (-1.89%)、通訊服務 (-1.77%)、房地產 (-1.66%)、資訊科技 (-0.94%) 領跌。

焦點個股

川粉愛用社群平台 Parler 因暴力言論嚴重遭 Google、蘋果下架，亞馬遜則關閉該平台伺服器，外界預期，美國未來將更強化對科技企業監管，科技股週一欲振乏力、成重災區。

科技五大天王集體收黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.32%；臉書 (FB-US) 下跌 4.01%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.31%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.15%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.97%。

道瓊成分股跌多漲少。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 5.51%；默克 (MRK-US) 上漲 2.37%；salesforce (CRM-US) 下跌 1.71%；可口可樂 (KO-US) 下跌 1.72%。

上周五傳出英特爾洽談台積電和三星有意委外製造晶片，費半指數週一逆勢上漲。

台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.29% 至每股 122.60 美元，刷上歷史新高。英特爾 (INTC-US) 下跌 0.21%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.34%；AMD (AMD-US) 上漲 2.82%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.60%；美光 (MU-US) 上漲 1.61%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.51%。

週一台股 ADR 隨台積電群嗨。聯電 ADR (UMC-US) 大漲 6.47%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.70%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.30%。

個股消息

推特 (TWTR-US) 造盤跌逾 10%，終場收跌 6.41% 至每股 48.18 美元。德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 週一抨擊，(推特) 永久停用川普帳號是有問題的，制定管理言論自由的規則應該是美國國會，而不是私營企業 CEO。

自上週五特斯拉迎來史上最綿長 (11 個交易日) 的漲勢後，週一特斯拉 (TSLA-US) 投資人獲利了結，其股價暴跌 7.82% 至每股 811.19 美元。美國銀行將特斯拉目標價自 500 美元上調至 900 美元。

印尼廉價航空公司 Sriwijaya Air 1 架載有 62 人的波音 737-500 型短程民航機，從雅加達起飛後失聯墜毀，波音 (BA-US) 下跌 1.48% 至每股 206.79 美元。

Roku (ROKU-US) 上週五以遠低一億美元的代價，拿下 Quibi 內容兩年獨家發行權，其股價週一上漲 1.00% 至每股 403.13 美元。

英特爾週一盤後宣布，今年第一季將推出十奈米伺服器晶片，英特爾盤後上漲 1.01%。

華爾街分析

新冠疫情持續延燒之際，股市正處於歷史高位水準，而估值卻過高，新債王之稱的 DoubleLine 行政總裁岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 表示，目前美股高得離譜，而且受到大量刺激的支持。

E-Trade Financial 資深副總裁 Chris Larkin 表示：「請記住，在我們上周看到美股大幅上漲之後，市場自然會盤整休息。尋找新機會的交易員可能明智地把目光投向大型科技股之外。」

週一 10 年期美債殖利率觸及 10 個月以來最高，科技產業研究機構 Lynx Equity Strategies 分析師 KC Rajkumar、Jahanara Nissar 稱，更高的美債殖利率表明未來通膨率較高，這對股市不利，我們還沒有到 (崩跌) 那兒，但是 10 年期殖利率的攀升，我們就越接近。

美國知名獨立券商 Commonwealth Financial Network 的投資長 Brad McMillan 稱，當市場關注像美國政府這樣的關鍵問題時，哪怕是一點點的不確定性都可能產生重大影響。

Brad McMillan 補充，FBI 預警的消息，讓投資者還擔心更多的襲擊事件，總體來看，華盛頓並沒有太大的改變，但由於政策對經濟預期的影響很大，這是一個特殊的時期。