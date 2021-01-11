中小尺寸面板報價揚 彩晶去年12月營收25.7億元 寫4年新高

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (11) 日公布去年 12 月營收，受惠面板報價持續走揚，加上車載、工控需求穩定回溫，單月營收衝上 25.71 億元，月增 7.4%、年增 64.5%，改寫近 4 年單月新高紀錄，累計去年營收達 195.52 億元，年增 19.69%。

彩晶去年第 4 季營收達 70.42 億元、季增 29.5%、年增 55.5%，同步創下近 4 年單季新高。出貨方面，彩晶 12 月中、小尺寸面板出貨量為 2,299 萬片、月減 23.5%，12 月大尺寸顯示器面板及自有品牌產品出貨量 30.1 萬片、月增 40.3%。

展望未來，彩晶表示，受惠 IT 需求強勁，目前產能利用率仍維持高檔，預期產能吃緊狀態將延續到本季，看好手機、穿戴、車載等應用陸續回溫，筆電產品能見度同樣看到本季底，平板訂單則可看到今年上半年。

價格方面，研調機構集邦日前釋出 1 月上旬面板報價預估，除電視面板報價續揚外，筆電、顯示器面板價格也受惠遠距商機帶動下，維持上漲，其中，14 吋筆電面板均價達 31.1 美元，較去年 12 月下旬上漲 0.5 美元或 1.6%，27 吋顯示器面板價格也上漲 0.5 美元，漲幅達 0.6%。