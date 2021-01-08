面板雙虎去年營收逆轉勝 Q4雙雙改寫逾兩年單季新高

面板廠今 (8) 日公布去年 12 月營收，受惠面板價量齊揚、需求強勁動能帶動下，雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 繳出逆轉勝成績單，單月營收衝上近三年單月新高，在大、中小尺寸面板出貨量仍維持高檔，雙虎第 4 季營收也分別創下近 9、11 季新高。

友達去年 12 月營收 288.57 億元，月增 11.2%、年增 39.32%，為近 39 個月新高，累積去年第 4 季營收達 805.35 億元，季增 10%、年增 30%，為近 9 季新高。

出貨方面，友達 12 月大尺寸面板出貨量逾 1169 萬片、月增 8.1%，中小尺寸面板出貨量約 873 萬片、月減 6.6%，第 4 季大尺寸出貨量 3325 萬片，季減 1.7%、年增 25.3%，中小尺寸出貨量 2881 萬片，季減 4.1%、年減 23.1 %。

統計友達去年全年營收達 2709.55 億元，超越去年，年增 0.8%，全年大尺寸出貨量達逾 1.2 億片、年增 1.1%，中小尺寸面板則出貨約 1.17 億片、年減 10.3%。

群創去年 12 月營收為 270.07 億元，月增 3.5%、年增 22.4%，創下近 3 年單月新高，累積去年第 4 季營收 780.68 億元，季增 4.7%、年增 19%，為近 11 季新高。

出貨方面，群創 12 月大尺寸合併出貨量約 1307 萬片、月增 8.1%，中小尺寸合併出貨量 3101 萬片，月增 13.8%，累計第 4 季大尺寸出貨量 3703 萬片，季減 1.9%，中小尺寸出貨量 8328 萬片，季增 12.5%。

群創去年全年營收則達 2699.11 億元，年增 7.12%，全年出貨方面，大尺寸出貨量達約 1.33 億片、年增 9%，中小尺寸面板則出貨約 2.91 億片、年增 13.6%。

面板產業近期受惠遠距商機、宅經濟推升 IT 需求強勁，加上電視、車載、醫療產品動能回溫，業者均釋出樂觀展望，需求將延續至今年上半年，且目前產能近滿載、報價維持高檔，計劃取消傳統第 1 季產線歲修計畫，破例維持全產線生產，以因應客戶需求、趕出貨。