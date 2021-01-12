【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 美國眾院啟動彈劾川普程序，政治緊張局勢升高，週一 (12 日) 美股三大指數收黑，晶片股、能源、醫療類股收漲，終場美股四大指數漲跌幅介於 - 1.25 至 + 1.14%。特斯拉 - 7.62%、蘋果 - 2.32%、通用汽車 + 4.53%、輝瑞 + 1.72%、台積電 ADR +3.29%、聯電 ADR +6.47%。

2. 雖上週五美股四大指數續創歷史新高，但週一在美股期貨下跌的影響下，台股以下跌 38.37 點的 15,425.58 點開出後，在 IC 設計、航運股、砷化鎵等族群帶動下，指數拉回平盤上下震盪，一點過後在買盤進駐 2330 台積電、2454 聯發科、2303 聯電等權值股下，指數震盪走高，終場加權指數以上漲 93.35 點的 15,557.30 點作收再創歷史新高，漲幅 0.60%，成交量 3,261.38 億元。三大法人合計賣超 19 億元：外資賣超 15.87 億元、投信買超 2.62 億元、自營商賣超 5.75 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：雖價漲量縮，但成交量已連續六個交易日在 3250 億元以上，有利指數創高。

（2）、均線：從去年 12/24 突破 5 日線後，沿 5 日線上漲至今，未出現帶量長黑摜破 5 日線前，短多續強。

（3）、技術指標：日 KD 去年 12/25 出現黃金交叉買訊至今，KD 持續走高，有機會出現高檔鈍化，未出現死亡交叉且 K 值跌破 80 以前，偏多操作為宜。

4. 櫃買指數: 開高震盪走高，收在 188.89 點，漲 1.00%，沿 5 日線震盪走高，支撐約 186.5 點附近，壓力約在 191 點附近。

5. 觀盤重點：本波指數沿 5 日線上漲，在元月效應、外資回補、CES 展登場、加上看好今年經濟回升下，指數續創新高，未出現帶量長黑摜破 5 日線前，偏多操作為宜。

6. 上市櫃公司 2020 年營運繳出亮眼成績單，12 月、第四季、全年營收齊創三高紀錄，分別達 3.66 兆元、10.46 兆元及 35.46 兆元，並未受到新冠肺炎及新台幣狂升的影響，半導體、營建及電子通路成業績最大推手。展望今年現金股利上看 1.7 兆元，法人更看好在景氣全面復甦下，上市櫃公司首季淡季不淡，全年營收可望再締新猷。

7. 兩岸車市無懼疫情逆勢走高，汽車金融雙雄和潤（6592）、裕融（9941）業績受惠，2020 年營收同創新高，法人估和潤去年獲利增一成，從 25 億元起跳；裕融在背負裕隆集團多項新水平事業投資，及處理大陸過往壞帳下，獲利逆勢成長，首度突破 30 億元大關。

8. 海運市況火熱，繼長榮 (2603) 上周五公布去年 12 月合併營收寫新高後，貨櫃航商陽明 (2609)、萬海 (2615) 甚至是貨物承攬業者台驊 (2636) ，昨 (11) 日公布單月、單季和全年營收均寫下新高紀錄，堪稱海運史上最熱一年。

