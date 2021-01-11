【日盛投顧】台積電盤堅 指數再創新高

◆盤勢分析

1. 雖上週五美股四大指數續創歷史新高，但週一在美股期貨下跌的影響下，台股以下跌 38.37 點的 15,425.58 點開出後，在 IC 設計、航運股、砷化鎵等族群帶動下，指數拉回平盤上下震盪，一點過後在買盤進駐 2330 台積電、2454 聯發科、2303 聯電等權值股下，指數震盪走高，終場加權指數以上漲 93.35 點的 15,557.30 點作收再創歷史新高，漲幅 0.60%，成交量 3,261.38 億元。三大法人合計賣超 19 億元：外資賣超 15.87 億元、投信買超 2.62 億元、自營商賣超 5.75 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：雖價漲量縮，但成交量已連續六個交易日在 3250 億元以上，有利指數創高。

(2)、均線：從去年 12/24 突破 5 日線後，沿 5 日線上漲至今，未出現帶量長黑摜破 5 日線前，短多續強。

(3)、技術指標：日 KD 去年 12/25 出現黃金交叉買訊至今，KD 持續走高，有機會出現高檔鈍化，未出現死亡交叉且 K 值跌破 80 以前，偏多操作為宜。

3. 櫃買指數: 開高震盪走高，收在 188.89 點，漲 1.00%，沿 5 日線震盪走高，支撐約 186.5 點附近，壓力約在 191 點附近。

4. 觀盤重點：本波指數沿 5 日線上漲，在元月效應、外資回補、CES 展登場、加上看好今年經濟回升下，指數續創新高，未出現帶量長黑摜破 5 日線前，偏多操作為宜。

IC 設計、砷化鎵、航運股、被動元件、業績成長股等走強

1.IC 設計: 在晶圓代工廠產能持續吃緊情況延續，成本墊高、供給吃緊，IC 設計廠陸續調漲晶片價格，加上法人圈陸續調高 IC 設計股的評等下，元月以來買盤持續進駐，週一由 4968 立積、8299 群聯、2401 凌陽、6237 驊訊漲停領軍，包括 6129 普誠、6243 迅杰、2379 瑞昱、6531 愛普、4952 凌通、3035 智原、6679 鈺太、3545 敦泰、6457 紘康等均有 5% 以上的漲幅。

2. 砷化鎵: 外資看好中國 WiFi6 急單和 5G 在地化題材，首次將 8086 宏捷科納入追蹤個股，給予「加碼」評等，帶動砷化鎵族群上漲，由 4971 IET-KY 漲停領軍，包括 3105 穩懋、8086 宏捷科等均有 7.8% 以上的漲幅。

3. 航運股: 最新一期的運價出爐，歐洲線、美洲線及東南亞線較前一期持續調漲，澳洲線微跌，歐洲線每 TEU 大漲 360 美元，隨著高運價航海時代來臨，貨櫃三雄 2021 年獲利將持續成長。散裝航運則在需求陸續回補下，今年營運看俏，週一由 2612 中航、2637 慧洋 - KY 漲停領軍，包括 2603 長榮、2605 新興、2609 陽明、2606 裕民、2615 萬海等均有 3.9% 以上的漲幅。

4. 操作建議：週一台股續創歷史新高，指數沿 5 日線上漲，且 20 日均量持續上揚，留意 KD 是否出現高檔鈍化的現象，技術面未轉弱前，仍有高點可期。台股短線可留意: IC 設計、砷化鎵、航運股、被動元件、業績成長股等。