〈台股盤前〉短線正乖離過大 震盪整理機率高

台股昨 (11) 日尾盤上演軋空秀，擺尾急拉再攻新高，終場大漲 93.35 點、收在最高點 15557.3 點，成交量 3235.97 億元。分析師指出，指數短線正乖離過大，恐轉為震盪整理，但長線多頭未明顯受壓抑，若美股財報周、本周 Fed 談話及台積電法說等，釋出正向展望，有機會再轉強。

美國眾院啟動彈劾川普程序，政治和緊張局勢加劇，美股周一三大指數收黑，道瓊指數下跌 89.28 點，標普 500 指數下跌 25.07 點，那斯達克指數下跌 165.54 點，費城半導體指數則上漲 33.45 點。

金控公司去年獲利出爐，15 家上市櫃金控合計稅後純益 3790 億元，創新高，富邦金單月獲利破百億、累計獲利超過 900 億元、EPS 為 8.59 元，拿下三冠王。國泰金累計全年稅後賺 758 億元、EPS 5.39 元居次，兩大金控獲利都創下歷史新高。

聯發科公布去年 12 月合併營收約 324.3 億元，月減逾 3.3%。受惠行動運算、物聯網及智慧家庭平台客戶拉貨力道仍強，去年第四季營收連兩季站穩 900 億元，財測順利達標；全年業績達 3221.5 億元，如預期創新高，並達成公司內部訂下的突破百億美元目標。

封測產能嚴重吃緊，半導體封測龍頭日月光投控上半年封測事業接單全滿，訂單超出產能逾 40％，就算漲價 30％要讓超額下單的客戶知難而退，還是有客戶接受漲價只要產能。

國泰證期分析師蔡明翰指出，指數量能並未明顯大幅萎縮，短線正乖離偏多，獲利了結賣壓出籠，轉為震盪整理，但長線多頭未明顯受壓抑，後續觀察美股財報周、本周 Fed 談話、台積電法說等，若後市展望正向，指數有機會再度轉強。

