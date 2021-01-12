叫陣支付寶及微信 PayPal成為中國第一家外資支付平台

周二 (12 日) 陸媒報導指出 PayPal(PYPL-US)將以 100% 控股中國企業的方式進軍中國支付市場，對合計市佔逾九成的支付寶與微信宣戰。業內人士表示，PayPal 此舉意味著其看好中國市場以及進一步深入中國市場的戰略意圖，也是中國支付清算市場進一步對外開放的象徵。

(圖片: AFP)

根據中國商業登記網站內容顯示，第三方支付機構國付寶信息科技有限公司股東出現變更，原股東國富通信息技術發展有限公司賣出其所持有的 30% 股權，而美銀寶信息技術（上海）有限公司則增加 30% 股權，進而成為 100% 國付寶的股東。而美銀寶信息則是由 PayPal 100% 持股。

PayPal 是全球領先的第三方支付公司，服務範圍涵蓋全球 200 多個國家和地區，擁有超過 3.5 億活躍支付帳戶，支持全球 100 多種貨幣交易。

2019 年 9 月，中國人行批准國付寶股權變更申請，PayPal 透過旗下美銀寶信息買下國付寶 70% 的股權，成為國付寶實際控制人並進入中國支付服務市場，同時也成為第一家獲准在中國市場提供在線支付服務的外資支付平台。

有分析指出，毫無疑問進入中國金融市場是 PayPal 的一次大規模擴張。這次股權變動將帶來大量的大好機會，特別是考量到中國支付市場成長的速度。

到 2023 年，中國的支付市場預計將成長超過 96 兆美元。PayPal 現在有機會進入這個金礦，並確保能從中分一杯羮。

