乘聯會預估今年中國新能源汽車銷量達150萬 年增三成

中國乘聯會公佈最新數據顯示中國 12 月新能源乘用車銷售 21 萬輛，年增 54%。全年銷售 117 萬輛，年增 12%。同時預估今年新能源乘用車銷售將達 150 萬輛，年增 28%。

乘聯會指出 12 月份中國電動車銷售突破萬輛的企業有，上汽通用五菱 4.1 萬輛、比亞迪 2.8 萬輛、特斯拉中國 2.4 萬輛，上汽乘用車 1.8 萬輛，長城汽車 1.1 萬輛，而蔚來、理想、威馬、小鵬、合眾等造車新勢力銷售量表現同樣不差。

至於整體車市銷售，12 月份批發銷售 231.4 萬輛，年增 6.8%。去年累計批發銷售量為 1976 萬輛，年減 6.3%，跌幅較 1～11 月累計跌幅縮小 1.5 個百分點，行業正持續穩定回溫。

(資料來源: 乘聯會；天風證券) 中國乘用車零售銷售 (單位: 萬輛)

於今年 1 月全國乘用車市場展望，中國乘聯會表示，由於春節因素 2021 年 1 月有 20 個工作日，較 20 年 1 月增加 3 個工作日，再加上低基期，因此 2021 年 1 月車市銷售量大漲是可預見的。

1 月銷售量暴增的原因還有，由於出口市場表現強勁，中國大部分企業下半年景氣大幅回溫，因此在分紅激勵之下，使得民眾在春節前買車意願高。

再者經濟持續回溫，居民消費信心和購買力恢復，因此對車市有強勁的推升作用；最後則是近期國外部分地區因疫情二次爆發導致封城等措施的重新啟動，對中國整車出口需求增加。

新能源汽車方面，乘聯會指出隨著上海地區的搶購新能源汽車潮，加上雙積分政策對新能源產銷售量有更高要求，合資企業新品逐漸到位，預計年初 1 月的中國新能源車市仍將保持年率高成長。

