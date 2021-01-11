路透：中國打算要求螞蟻、騰訊等科技巨頭分享消費者數據

去年 11 月無預警喊停螞蟻集團在滬港兩地 IPO 後，中國政府頻頻加大對國內科技巨頭的審查力道。有知情人士透露，監管當局打算要求國內科技公司向全國信貸機構提供消費者貸款數據，以預防信貸違約和詐欺風險。

《路透社》引述兩位知情人士稱，中國人行在內等監管當局計劃在近期推動的一連串審查中，要求阿里巴巴旗下螞蟻集團、騰訊和京東在內等科技巨頭，與全國貸款機構共享消費者貸款數據，防止過度貸款和詐騙行為。

知情人士稱，這將使由人行營運或支持的機構，能夠與更多銀行和貸款機構共享數據，充分評估風險並防止過度借貸。

針對上述報導，京東和人行未立即回應評論請求，螞蟻集團和騰訊則拒絕評論。

考慮到許多小規模金融機構經常過度依賴螞蟻等科技平台來尋找客戶，北京當局對於銀行過度寬鬆的風險控制持抱持謹慎態度。

一位資深監管人士表示，在和螞蟻等金融科技巨頭合作時，小型銀行通常處於弱勢地位，它們高度依賴螞蟻的數據來承銷貸款並管理風險。然而，一旦發生違約情況，往往是由這些小型銀行來承擔多數虧損，因此對貸方來說，有效獲取更全面且詳細的貸款數據顯得非常重要。

一旦監管政策確立，這些科技公司在專業貸款業務的規模與獲利能力可能因此受挫，它們長期仰賴向銀行銷售數據來賺取高額服務費，這也是科企排斥轉移數據的一大原因。