【中信投信】放大紅包財 中國信託全球收益ETF傘型基金核准募集

2020 年是台灣股民幸福的一年，台股開起資金派對，大盤指數屢創新高。資金踴躍投入市場的同時，若細究去年新募集的基金，可發現高股息、ESG 兩項趨勢正引領風騷！

根據投信投顧公會資料，截至去年 11 月底，2020 年新募基金共發行 69 檔，金額 2481 億台幣。高股息基金雖然僅四檔，卻占了總募集金額的幾近四分之一，ESG 主題高達 11 檔，佔總募集金額占 28%。中信投信看準高股息、ESG 的強勢崛起，預計於 1 月 19 日盛大募集「中國信託全球收益 ETF 傘型基金」，旗下包含三檔創新 ETF 產品：中信中國高股息（00882）、中信 ESG 投資級債（00883B）、中信低碳新興債（00884B），要為投資人穩穩固收益。

中信中國高股息（00882）為境內首檔以陸股為主的配息型產品，中信中國高股息（00882）經理人葉松炫指出，國人存股風氣盛行已久，縱然持股標的分散，投資區域多集中於台股，為幫助國人進一步分散投資區域的風險，放眼全球主要經濟體，在香港掛牌的中國企業配發股息率相對高，且多屬過去幾年股價表現受壓抑的傳產價值股。在 2021 年中國經濟維持強勢擴張態勢下，這些價值股補漲機會相當大，存股族選擇在股價相對低檔入手，享受高息的同時還有獲取資本利得的機會！

葉松炫說明，中國境內掛牌陸股並不以高股息聞名，但外資向來偏好領現金股利，過去外資青睞台股，部分原因也是台股殖利率高。於香港掛牌的陸企為迎合外資，配息便相對中國境內掛牌陸企大方。過去 8 年來，中信中國高股息追蹤恒生中國高股息率指數，便是鎖定於港掛牌的陸企，該指數股息率穩定介於 4% 至 7% 間，平均高於追蹤中國境內成分股的指數，例如上證指數、滬深 300 指數等。

恒生中國高股息率指數近 12 個月殖利率達 7.3%，且去年以金融、傳產為主的高股息標的，股價相對受壓抑，今年受惠經濟復甦，預料股票評價面有望上修，利多可期。

中信 ESG 投資級債（00883B）經理人張勝原表示，新發行的兩檔產品屬於國內首檔永續概念主題債券 ETF，其中中信 ESG 投資級債（00883B）首度將發行人 ESG 評分納為選債標準之一，而中信低碳新興債 (00884B) 則是將人均碳排放指標作為新興國家投資權重依據，兩檔債券 ETF 信評皆為投資等級，地域分別為已開發國家及新興市場。永續議題蔚為近年來國際投資主流，兩檔債券 ETF 可讓投資人參與收益型資產多一層防護罩；由於 ESG 關注的是傳統財務報表上不可見的風險因子，特別是在疫情衝擊下，加入 ESG 篩選標準的債券 ETF，等於多了一道程序為長期風險把關。

張勝原說明，為修復疫後經濟，全球主要央行的低利政策預料至少將維持至 2023 年，意味資金行情續踩油門，伴隨經濟復甦，信用債券將持續受惠，目前投資等級債債券殖利率仍有約 3% 以上，於低利環境下魅力別具；另一方面，受到企業獲利可望回溫及新興市場資金轉為流入的影響，利差仍有縮窄空間，後市看俏。

總結來說，中信投信建議投資人存股可考慮分散區域風險，陸股股息率不僅毫不遜色，其強勁的經濟基本面可對股價提供支撐。風險偏好較保守的投資人，不妨考慮配置加入 ESG 元素的債券 ETF，為資產添增多重保障。

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本公司經理之基金，皆經金管會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟並不表示絕無風險，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責投資之盈虧，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可前往本公司網站 (www.ctbcinvestments.com) 及公開資訊觀測站（mops.twse.com.tw）中查詢。各銷售機構均備有基金公開說明書，歡迎索取。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。

ETF 基金之操作目標在追蹤與標的指數相關之報酬，而標的成分證券、債券價格波動 (包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響) 將影響基金標的指數的走勢，然基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。基金雖以追蹤標的指數報酬為目標，然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：

1) 基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用（如：經理費、保管費、上櫃費等）、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。

2) 基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。

3) 基金以新臺幣計價，而基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。

投資人於基金成立日（不含當日）前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等於基金掛牌上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自上櫃掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生之折 / 溢價的風險。本基金上櫃日前（不含當日），經理公司不接受基金受益權單位數之買回。基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱證券櫃檯買賣中心）所有關規定辦理。

基金自成立日起，即運用基金資產進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。各子基金於上櫃日後將依證券櫃檯買賣中心所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為債券或期貨，因此匯率波動會影響基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

【中國信託全球收益 ETF 傘型基金】之操作目標在追蹤與標的指數相關之報酬 (中國信託 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券 ETF 證券投資信託基金之標的指數為 ICE 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券指數) 及(中國信託 15 年期以上已開發市場 ESG 投資級美元公司債券 ETF 證券投資信託基金之標的指數為 ICE 15 年期以上已開發市場 ESG 美元投資級公司債券指數) 及(中國信託恒生中國高股息 ETF 之標的指數為恒生中國高股息率指數)。

交易大陸地區境內債券風險包含：信用評等風險、流動性風險及法令變動風險等。另外，境內債券可循債券通方式投資大陸地區債券，其相關投資相關風險：包括交易機制不確定性之風險、額度限制風險、交易產生之營運及操作風險、交易對手風險、匯率風險、價格與債券流動性風險、跨境交易風險及法規遵循風險等。

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投資涉及新興市場部份，其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。另本基金可能會因匯率變動、市場流動性變動等因素而蒙受虧損，故不適合無法承擔相關風險之投資人。

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